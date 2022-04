Alunos passam mal em escola:’Crise de ansiedade’ coletiva

Vinte e seis estudantes foram atendidos nesta sexta-feira em uma escola da zona norte do Recife após sofrerem ‘crise de ansiedade’, segundo diagnóstico dado pelos paramédicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atenderam ao caso.

Foram mobilizadas seis ambulâncias e duas motocicletas, com 16 profissionais ao todo, para atender à chamada da escola. Quando o atendimento de emergência chegou, os jovens estavam com falta de ar, tremor e crise de choro, mas nenhum deles precisou ser levado ao hospital,

Segundo testemunhas, eles os estudantes fizeram uma refeição entre 15h e 15h30 e depois disso começaram a passar mal, com alguns jovens desmaiando. Segundo os paramédicos, o mal estar coletivo nada teve a ver com a comida ingerida, uma vez que ninguém apresentou problemas estomacais.

Os pais dos alunos ficaram muito preocupados e sem entender e ficaram impressionados com o diagnóstico. “É assustador”, disseram.

Psicólogos afirmam que não é incomum acontecer um caso como esse após quase dois anos de pandemia, que gerou uma crise social grave e uma série de fatores encadeados devem ter gerado um gatilho para a crise coletiva.

BALEADO

Nesta quarta-feira (6), o escritor e tatuador Jonathan Dowling Shaw, 68, foi abordado por dois homens em uma moto, enquanto estava com a ex-mulher Vera de Arruda Perrone, 60. Os dois estavam próximo aos Arcos da Lapa, na Região Central do Rio de Janeiro. Informações são do GLOBO.

Os suspeitos dispararam contra o casal de estrangeiros e levaram em torno de R$ 200 que estavam nos bolsos das vítimas. O tatuador havia trocado o dinheiro em uma casa de câmbio do bairro. Contudo, quando o crime ocorreu, o valor já havia sido depositado em uma agência bancária.

O escritor, baleado na perna, foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar e está se recuperando dos ferimentos.