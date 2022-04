São Paulo promove mutirão com mais de 200 vagas de emprego para PCDs; sabia mais

A Prefeitura de São Paulo realiza na próxima terça-feira (12) um mutirão de empregabilidade nas unidades Central e Interlagos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) com o objetivo de promover “match” entre candidatos em busca de recolocação profissional e empresas com oportunidades para pessoas com deficiência. A 11ª edição do Contrata SP - Pessoa com Deficiência conta com mais 200 vagas de emprego para esses profissionais e reabilitados do INSS.

As oportunidades estão nas áreas do comércio, serviço e de saúde com salários entre R$ 1.100 e R$ 2.800.

Para participar os candidatos precisam se inscrever pelo link até a próxima sexta-feira (8), às 15h. As equipes do Cate farão a pré-seleção dos candidatos e irão orientar para se as pessoas se dirijam às unidades Central ou Interlagos, locais onde serão realizados os processos seletivos com a presença de empresas.

Oportunidades

São esperadas cerca de 20 empresas no dia 12, que irão se revezar nas unidades Central e Interlagos do Cate durante o Contrata SP - Pessoa com Deficiência para dar andamento às etapas de seleção.

Entre as oportunidades estão vagas para atendentes em mercados, lanchonetes e hospital; operadores de telemarketing e auxiliar de enfermagem.

No local, os candidatos com deficiência auditiva e surdos vão contar com intérpretes de Libras e suporte da CIL (Central de Intermediação em Libras). O público também poderá participar de oficinas sobre mercado de trabalho com dicas sobre currículo e comportamento em processos seletivos com a equipe do programa Elabora, da Fundação Paulistana, também ligada à Prefeitura de São Paulo.

No dia do evento, os candidatos precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho, que pode ser a versão digital, cópias de currículo para contato com as empresas no local e o laudo médico com data válida.

Serviço

11ª edição do Contrata SP - Pessoa com Deficiência

Inscrições: até 8 de abril, às 15h

Acesse o formulário para inscrição

Processo Seletivo:

Dia 12 de abril

Horário: 8h às 17h

Cate Central: Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos: Av. Interlagos, 6122