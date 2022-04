Festas e orgias com menores: Gabriel Monteiro teria enviado pílula do dia seguinte à adolescente, diz ex-assessor. (Reprodução/Instagram)

Investigado pelo vazamento de vídeo no qual aparece fazendo sexo com adolescente, Gabriel Monteiro, vereador (PL) e ex-PM, é alvo de acusações que não param de chegar. Um de seus ex-assessores afirmou que Gabriel teria levado pílula do dia seguinte para a garota de 15 anos. Informações são do portal de notícias UOL.

Em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, seu ex-assessor afirmou que o vereador teria entregado a pílula à adolescente, deixando na caixinha de correios de sua casa. Informações foram divulgadas pela TV Globo nesta sexta-feira (8).

Os ex-assessores de Gabriel Monteiro também frequentavam a Barra da Tijuca, casa onde mora o vereador. De acordo com a equipe, Gabriel mantinha relações sexuais com outras adolescentes em sua casa.

Depoimentos

De acordo com Fabio Neder, a adolescente frequentava a casa do vereador, ainda com o uniforme escolar.

“[Declarante diz] que [a adolescente] costumava frequentar a casa de Gabriel, ficava estudando, até com roupa de colégio. Que Gabriel e todos os funcionários e seguranças sabiam que [a adolescente] era menor de idade. Que já levou pílula do dia seguinte na casa de [a adolescente], que deixou a pílula na caixinha dos correios da casa da menor”, diz o trecho de Fabio Neder à polícia.

Segundo a TV Globo, Robson Coutinho, ainda nomeado no gabinete de Gabriel Monteiro, disse que o parlamentar falava a todos que a jovem tinha 15 anos, com o trecho “Minha novinha está me esperando.”

Outro ex-assessor, Vinicius Hayden Witeze, contou à polícia em depoimento que era comum existir festas e orgias com a participação de menores na casa de Gabriel. Além disso, o ex-assessor relatou que o vereador “brincava” com a situação, dizendo que abriria uma creche.

“Gabriel sabia da menoridade até porque ele tinha o hábito de fazer ‘brincadeiras’, dizendo ao declarante que iria abrir uma creche e que, para ele, mulheres de 20 e 21 anos de idade, já seriam velhas”, contou Vinicius em depoimento.

“Eram frequentes festas, tipo orgias, na casa de Gabriel, promovidas por ele. Que nestas orgias a maioria das convidadas era menor de idade e que Gabriel mantinha relações sexuais com as mesmas, sendo também comum o uso de drogas por ele e convidadas três. Teve vezes que já cheguei lá na casa dele e encontrei ele virado de festas, com meninas saindo de lá chorando, aparentando ter sido estuprada pelo Gabriel”, completou.

Gabriel Monteiro se manifesta

Em suas redes sociais, o vereador realizou uma postagem afirmando que seu ex-assessor teria negociado falsas provas contra ele por 600 mil reais. A postagem de Gabriel Monteiro acusa ex-funcionário de ser flagrado com pacotes de dinheiro escondido.