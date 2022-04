Bombardeio a estação de trem deixa 39 civis mortos na Ucrânia

Uma estação de trem onde cerca de 4 mil civis tentavam embarcar para fugir da região foi bombardeada na manhã desta sexta-feira em Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, deixando 39 mortos e centenas de feridos.

A empresa que administração a estação disse que dois mísseis russos atingiram o local nesta manhã. Moscou nega a autoria do ataque e disse que os ataques foram uma provocação da Ucrânia.

De acordo com o governador da região, Pavlo Kyrylenko, uma grande quantidade de civis se preparava para embarcar e fugir da região apedido do governo ucraniano, que teme um ataque massivo russo nos próximos dias.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma declaração acusando o governo russo. “Os russos não-humanos não abandonam seus métodos. Sem força e nem coragem de fazer frente a nossas tropas no campo de batalha, eles estão cinicamente destruindo a população civil. Isso é diabólico e não tem limites. E, se não for punida, a Rússia nunca vai parar”, declarou.

Desde o início da semana a inteligência ucraniana e a Otan afirmam que a Rússia prepara uma nova onde de bombardeios no leste e no sul do país.

CONSELHO DA ONU

Com 93 votos a favor e 24 votos contra, a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU por “violações e abusos grosseiros e sistemáticos " das tropas russas na Ucrânia.

A resolução da ONU expressa “grave preocupação com a atual crise humanitária e de direitos humanos na Ucrânia”.

Antes da votação, a Rússia alertou aos países que um voto no “sim” ou mesmo uma abstenção seria visto como um gesto hostil pelo governo russo, com “graves conseqüências para os laços bilaterais”.