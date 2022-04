SP tem menor média móvel de óbitos por covid-19, desde pico da Ômicron

O estado de São Paulo registrou a menor média móvel de mortes por covid-19, desde o pico da variante Ômicron, entre janeiro e fevereiro deste ano. Na média móvel de 7 dias, o estado registrou 42 mortes pela doença, nesta quarta-feira (6).

A última semana epidemiológica encerrada no sábado (2) mostrou uma queda de 17,5% nos novos óbitos no estado, que acumula 167.594 mortes desde o início da pandemia, sendo 46 registradas nas últimas 24 horas. Os novos casos na semana registraram redução de 16,6%, tendo um total de 5.287.122 desde 2020.

Sobre as internações, o estado tem hoje 1.672 pessoas internadas, sendo 561 em unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 1.111 em enfermarias. Comparado com o pico da variante Ômicron, o estado de São Paulo registrou queda de 86% nas internações.

LEIA TAMBÉM: Família de Santos manteve mulher em condição análoga à escravidão por 50 anos

Quarta dose

O estado de São Paulo começou ontem (5) a imunizar os idosos acima de 60 anos com a quarta dose da vacina de covid-19. Estão aptos a receber a segunda dose de reforço quem tem acima desta idade e já tomou a primeira dose de reforço (3ª dose) em um intervalo de quatro meses.

Os 645 municípios já aplicaram cerca de 105,8 milhões de doses durante toda a campanha. 92% da população já tomou duas doses, ultrapassando a meta de 90% definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS). Entre a população geral, 86% já recebeu duas doses.

ESCOLA PRESENCIAL

Após dois anos de pandemia, mais de 80% das escolas das redes municipais de educação estão com aulas totalmente presenciais e mais de 90% oferecem atividades presenciais cinco vezes por semana, com adesão quase total dos estudantes. É o que revela uma pesquisa realizada pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e do Itaú Social.

O estudo também mostrou que quase 80% das escolas municipais do país utilizam Busca Ativa para identificar e ajudar crianças e adolescentes que estão fora da sala de aula a retomarem os estudos.

O presidente da Undime, Luiz Miguel Martins Garcia, aponta que entre os principais desafios relatados pela maioria dos 3.372 municípios participantes da pesquisa está encontrar e integrar estudantes que não voltaram para escola.