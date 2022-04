Perícia diz que adolescente morto no Rio agonizou por 10 minutos

Detalhes da perícia feita no corpo do adolescente Cauã da Silva Santos, 17 anos, morto na segunda-feira na zona norte do Rio de Janeiro, mostra, que ele demorou ainda cerca de 10 minutos para morrer após ser baleado, segundo notícia do G1.

O adolescente foi baleado durante ima operação policial. Um fragmento de bala de fuzil por encontrado no corpo do rapaz, na cavidade pleural esquerda. De acordo com a perícia, a bala ricocheteou e atingiu o coração de Cauã.

O fragmento do projétil foi encaminhado ao serviço de perícia de armas de fogo para tentar determinar que arma foi usada. Os fuzis usados pelos agentes policiais no dia do crime foram apreendidos para confrontar com o resultado da balística.

Testemunhas disseram que voltavam para casa quando os policiais chegaram atirando, apesar de todos gritarem que eram moradores, quando alguém chamou-os para entrar em casa. Foi quando eles viram Cauã sendo baleado e o corpo sendo arrastado para o riacho.

LEIA TAMBÉM: História do ex-morador de rua vira notícia em tabloide britânico

No momento, segundo as testemunhas, não havia troca de tiros ou operação policial na comunidade.

Parentes de Cauã disseram que ainda retiraram ele do valão e levaram para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas o menor já chegou ao local sem vida.

A família contou que o adolescente era lutador de jiu-jitsu e de luta livre, integrava os projetos sociais da comunidade e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Seu sonho, segundo os parentes, era se alistar no exército e seguir a carreira militar.

O corpo do jovem foi enterrado nesta quarta-feira, no Rio.

A Polícia Militar disse que encontrou o corpo do adolescente em uma rota de fuga de traficantes e é preciso averiguar o que aconteceu e a origem dos tiros que o mataram.