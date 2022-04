Homem dá tapa na cara de mulher e tenta forçar sexo, mas recebe facada no peito

Uma mulher de 41 anos foi presa nesta quarta-feira em Sete Lagoas, em Minas Gerais, acusada de matar o companheiro com uma facada no peito, de acordo com o jornal O Tempo.

De acordo com a polícia, ela relatou que o companheiro deu um tapa no seu rosto e tentou forçá-la a fazer sexo com ele.Ela também disse aos policiais que tinha consumido bebida alcoólica e ele, usado drogas.

Ela disse que durante a madrugada eles tiveram relações sexuais, mas depois de algum tempo ele quis fazer sexo de novo. Diante da recusa dela, ele a esbofeteou na cara e tentou arrastá-la para o quarto para manter relação sexual novamente. Ela pegou uma faca que estava em cima da mesa e deu uma facada certeira no peito, matando-o. Logo em seguida, pediu para seu filho de 13 anos ligar para a polícia.

Seu nome não foi divulgado, mas ela disse que vivia com o companheiro há quatro anos e era constantemente agredida por ele. Ela foi encaminhada ao hospital com hematomas no rosto e medicada, e em seguida levada para a delegacia, onde vai aguardar presa a decisão da Justiça.

Leia Também: Presa na Tailândia, jovem de MG envia carta à família:”vou sonhar com vocês”

CASO HENRY

A professora Monique Medeiros, denunciada pela morte do filho Henry Borel, vai deixar a cadeia. A decisão, da juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri da capital, foi divulgada nesta terça-feira (5). A criança, de quatro anos, morreu em 8 de março do ano passado.

Monique será monitorada por uma tornozeleira eletrônica e não poderá manter contato com nenhuma testemunha do caso. A juíza rejeitou o pedido da defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, também denunciado pela morte da criança, e manteve sua prisão preventiva. Ambos foram presos em abril de 2021.