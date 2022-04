Empresas oferecem mais de 80 vagas para trabalhar em São Paulo

Em busca de uma nova oportunidade profissional? Empresas estão oferecendo mais de 80 vagas para trabalhar em São Paulo, incluindo cargos operacionais no varejo alimentício.

Em 100% delas, o processo seletivo acontece pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital.

Confira a seguir a lista completa de oportunidades:

Lopes Supermercados | Raiz Superatacado

O Lopes Supermercados, está com 17 vagas abertas para atuação na Grande São Paulo. As oportunidades são para açougueiro , confeiteiro , cozinheiro , encarregado de FLV(Hortifruti) , encarregado de manutenção , encarregado de padaria , padeiro , pizzaiolo e operador de loja/repositor PCD . Clique em cada uma delas para obter mais detalhes.

Supermercados 3M

Os Supermercados 3M estão com 56 oportunidades abertas para atuação na Zona Sul de São Paulo. As vagas são para os cargos de açougueiro , auxiliar de confeiteiro , churrasqueiro, confeiteiro, padeiro e peixeiro. Clique em cada uma delas para obter mais detalhes.

RAÍZS

A RAÍZS, startup de produtos orgânicos, está com 11 oportunidades abertas, para atuar como auxiliar de operações (horista) para trabalhos avulsos, auxiliar de operações (mensalista com jornada completa de 220 horas) e auxiliar de operações (jornada parcial - trabalho aos domingos, segundas e terças). Clique em cada uma delas para obter mais detalhes.

AGFE

A AGFE, uma agência de fomento empresarial com médias e grandes empresas associadas, está com duas vagas abertas para atuar como jardineiro e porteiro . Ambas as oportunidades são para cidade de Mogi das Cruzes (SP), Arujá (SP), Campinas (SP), Diadema (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Guarulhos (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jacareí (SP), Mauá (SP), Poá (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José dos Campos (SP), Suzano (SP), Taboão da Serra (SP) e em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Clique em cada uma delas para obter mais detalhes.

