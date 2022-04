Crise no Peru: Entenda o que está por trás das manifestações e toque de recolher

Nesta terça-feira (5), o presidente peruano Pedro Castillo impôs toque de recolher nas regiões de Lima e Callao, no Peru. O presidente é investigado por crimes de tráfico de influência e conluio.

Em recado ao país exibido na televisão, na noite de segunda feira (4), Castillo disse o seguinte:

“O Conselho de Ministros aprovou declarar a imobilidade cidadã (toque de recolher) das 2h00 da manhã até 23h59 da noite do dia 5 de abril para resguardar a segurança cidadã.”

“Ficam suspensos os direitos constitucionais relacionados com a liberdade e segurança pessoal, à inviolabilidade do lar e à liberdade de reunião e movimento”, completa a mensagem.

Decreto foi estabelecido como resposta às manifestações que ocorrem desde o dia 28 de março, por grupos que procuram melhorias de condições de vida nas regiões.

Os protestos

As manifestações ocorrem pelo aumento nos valores dos combustíveis e pedágios, como consequência da guerra russa na Ucrânia.

Assim que caminhoneiros bloquearam as estradas das rodovias principais para Lima, refletindo no aumento no preço dos alimentos, os protestos se iniciaram na semana passada.

Na segunda-feira foram registrados incêndios em postos de pedágio nas estradas, confronto entre policiais e protestantes e saques em lojas. Quatro pessoas teriam morrido e 20 ficaram feridas.

A crise no país

O presidente de esquerda, Pedro Castillo, está no poder há oito meses e enfrenta sua primeira crise no país. O político peruano afirmou que protestos deverão ser feitos dentro do quadro da lei, respeitando a integridade e propriedade (pública ou privada) das pessoas.

Castillo informou que para profissionais da saúde, saneamento básico, eletricidade, água, combustível, telecomunicação, limpeza, serviço funerário, entre outros de constante necessidade, medida não será aplicada.

Para trabalhadores de setores públicos e privados, o trabalho deverá seguir remotamente.

No fim de semana, foi proposto eliminar a maioria dos impostos sobre combustíveis, para refletir na queda dos preços. O salário-mínimo teve aumento de 10%, chegando a 1.205 soles por mês (R$ 1.500). Medida passará a valer a partir de 1º de maio.

Após enfrentar marcas deixadas no país em relação à pandemia, a guerra no Leste Europeu causou outro impacto no Peru, que atualmente tenta amenizar a situação econômica do país.