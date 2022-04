Coca-Cola lança o sabor “pixels” em sua linha de refrigerantes

Com sabor inspirado no espaço, a Coca-Cola lançou no mês passado uma linha de refrigerantes sabor “Starlight”. Como nova proposta de lançamento, a empresa de refrigerantes anunciou um novo sabor que possui gosto de... pixels? É exatamente isso! Informações são do portal CNN Brasil.

“A Coca-Cola Zero Sugar Byte torna tangível o sabor intangível do pixel”, contou Oana Vlad, diretora sênior de estratégia da Coca-Cola, à CNN Business por e-mail. É “o sabor da Coca-Cola que você conhece e ama com elementos brilhantes no início e refrescante no final” completou.

A novidade da Coca-Cola possui o objetivo de inovar no mercado e comercializar coisas novas, deixando as bebidas desatualizadas para trás.

De acordo com a diretora sênior de estratégia, o intuito é estimular a curiosidade nos consumidores. A recepção tem sido positiva.

“Nossos fãs estão intrigados – eles adoram a novidade lúdica”, afirmou Vlad. “A natureza abstrata das descrições de sabor oferece uma oportunidade para debate e discussão.”

Na comunidade dos jogos

A Sarlight teria sido apresentada em um show da cantora e compositora Ava Max, 28. Já no jogo do Fortnite, a “Byte” foi revelada aos gamers.

Batizada de Pixel Point, a ilha foi criada pela Coca-Cola em parceria com a PWR, que cria cenários virtuais dentro do jogo Fortnite.

Dentro da ilha, o jogador pode jogar diversos jogos, sendo um deles dentro de uma garrafa de Coca-Cola.

Como parte da experiência virtual, os jogadores terão a oportunidade de jogar um jogo com a realidade aumentada assim que adquirirem o produto.

Ao digitalizar o rótulo ‘pixelado’ com seus aparelhos celulares, o cliente imergirá na proposta de realidade virtual.

A Coca-Cola também possui uma parceria com a desenvolvedora de videogames Riot Games.

“Acreditamos que é importante estar presente nos espaços onde os jogadores jogam”, contou Vlad, ao observar que “a Coca-Cola apoia há muito tempo a comunidade de jogos”.