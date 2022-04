Vereador Gabriel Monteiro teria simulado ataque a tiros em carro

Um assessor e um ex-assessor do vereador e youtuber Gabriel Monteiro (PL-RJ) disseram em depoimento à polícia na última segunda-feira (4) que o parlamentar teria simulado um ataque a tiros em um carro na Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação é do jornal O Globo.

No ano passado, também em depoimento, o cinegrafista Robson Coutinho da Silva e o ex-editor Heitor Monteiro chegaram a declarar que um carro da comitiva havia sido atingido por disparos.

Robson revelou que o carro apresentava uma “pequena perfuração”, causada por um acidente envolvendo uma bicicleta. “Não foi tiro. Mas, quando chegou na delegacia, eu fui buscar um lanche e voltei, o Gabriel já estava dando entrevista e falando que o carro tinha sido alvejado”, declarou.

Heitor confirmou a versão de Robson. “Não tinha tiro. Eu posso afirmar. Ele pediu pra gente falar que teve tiros”, disse o ex-assessor.

Acusações atrás de acusações

No último domingo (3), o “Fantástico”, da TV Globo, trouxe novas acusações contra o vereador Gabriel Monteiro, que já responde por assédio sexual e moral.

Desta vez, outras vítimas que não quiseram se identificar o acusaram de estupro. Uma delas contou que mantinha relação sexual consensual com o vereador, mas um dia ele se recusou a usar preservativo e diante da negativa da mulher ele forçou a penetração sem o seu consentimento.

Em outro caso, a vítima disse que ele passou dos limites e começou a forçar o sexo, e quando ela se debateu ele apontou uma arma para sua cabeça e a mandou ficar quieta. Ele também teria feito sexo sem camisinha, sem o consentimento da mulher.

No final de março, em outra reportagem, o programa trouxe denúncias de assessores que trabalhavam diretamente com o vereador e eram assediados. Alguns assessores disseram que ele pedia ‘carinhos’ em suas partes íntimas.