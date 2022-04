Programa de Estágio do Banco Arbi está com inscrições abertas

Saiba como participar do Programa de Estágio do Banco Arbi Pixabay (Divulgação)

O Banco Arbi anunciou que estão abertas as inscrições para seu Programa de Estágio 2022. São, ao todo, 18 vagas para as áreas de Produtos, Comercial, Tecnologia/Digital, Jurídico e Controladoria.

Além de bolsa auxílio, no valor de R$ 2,5 mil, o programa de estágio oferece bolsa adicional para 13°, aumento gradativo semestral de 10%, férias, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica.

Segundo Sandro Fulchi, diretor executivo do Banco Arbi, a proposta do programa de estágio é inserir estudantes em um ambiente inclusivo, colaborativo e que também ofereça oportunidades para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ao final da experiência, há “grandes chances” de efetivação.

Para se candidatar, é necessário estar cursando faculdade, com previsão de formatura para dezembro de 2023 ou julho de 2024, ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia e residir em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Ter ética, vontade de aprender e inovar, além de ser colaborativo com a equipe e com o crescimento do Banco Arbi, são características buscadas pelo recrutadores.

As etapas do processo seletivo são as seguintes:

- Inscrições;

- Teste Comportamental DOM;

- Testes (lógica e português)

- Redação;

- Exame de Perfil Psicológico;

- Dinâmica de Grupo.

Mais detalhes sobre o Programa de Estágio do Banco Arbi, descrição das vagas e como se candidatar podem ser obtidos neste link, para quem é de São Paulo, ou neste aqui, para quem mora no Rio de Janeiro.

Atenção ao CV

Confira abaixo a estrutura ideal de um currículo campeão e aumente suas chances na hora da seleção:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.

