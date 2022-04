Inconformado com fim do relacionamento, homem invade o hospital e mata namorada a facadas

A jovem Ana Paula Trajano, de 29 anos, foi morta pelo namorado a golpes de faca nesta segunda-feira dentro do hospital onde ela trabalhava, na cidade de Cubatão, em São Paulo. As informações são do G1.

De acordo com dados da polícia, ele não teria aceitado bem o término do namoro, ocorrido no mesmo dia, e resolveu se vingar da namorada.

Uma viatura da Polícia Militar que passava na frente do hospital, no bairro Natal, viu o tumulto e uma mulher caída no chão do saguão de entrada, completamente ensanguentada, mas ainda com vida.

Os moradores da região seguraram o matador e aguardaram a polícia chegar para entregá-lo. Testemunhas disseram que ele era o homem que esfaqueou Ana Paula. A arma do crime também foi entregue à polícia.

A mulher chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no Pronto Socorro Central de Cubatão.

O namorado foi preso e vai responder por homicídio qualificado.

RACISMO

Ao esperar por um carro de aplicativo, a cozinheira Eliane Aparecida, 42, passou por um episódio de racismo. Com a espera do veículo na rua Oscar Freire, bairro nobre em São Paulo, em frente ao prédio onde trabalhava havia mais de seis anos, uma moradora passou e a agrediu com socos e joelhas, após insultá-la de “negra e esquisita”. Isso aconteceu em outubro do ano passado.

Após cinco meses, as imagens vieram a público no dia 1 de abril, depois que a Justiça concedeu o pedido da defesa para obter as gravações da câmera de segurança do prédio. Nos registros, Eliane tenta evitar que sua agressora, Patrícia Brito Debatin, fuja sem punição

