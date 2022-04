Família acusa PM de matar adolescente com tiro no peito e jogar corpo em valão

A família do adolescente Cauã da Silva dos Santos, de 17 anos, acusa policiais militares de matar o adolescente com um tiro no peito na noite desta segunda-feira, quando ele saía de um evento para crianças na comunidade do Dourado, em Cordovil, na zona norte do Rio. O corpo do rapaz teria sido jogado em um valão pelos mesmos policiais.

Testemunhas disseram que voltavam para casa quando os policiais chegaram atirando, apesar de todos gritarem que eram moradores, quando alguém chamou-os para entrar em casa. Foi quando eles viram Cauã sendo baleado e o corpo sendo arrastado para o riacho.

No momento, segundo as testemunhas, não havia troca de tiros ou operação policial na comunidade.

Parentes de Cauã disseram que ainda retiraram ele do valão e levaram para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas o menor já chegou ao local sem vida.

A família contou que o adolescente era lutador de jiu-jitsu e de luta livre, integrava os projetos sociais da comunidade e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Seu sonho, segundo os parentes, era se alistar no exército e seguir a carreira militar.

Horas após a morte do jovem, moradores da comunidade do Dourado incendiaram um ônibus pedindo justiça. Nesta terça-feira, uma importante avenida da região foi fechada pelos moradores, em protesto.

A PM se manifestou por nota dizendo que agentes da polícia foram atacados nas imediações da comunidade da Tinta, onde houve confronto e um suspeito, foragido do sistema prisional, foi baleado e morto. De lá, seguiram para o valão, para onde outros criminosos tinham fugido e lá apreenderam uma pistola e três carregadores. De acordo com a nota, somente depois os policiais souberam que um outro homem havia sido atingido e morrido no hospital.