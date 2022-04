Ataque a depósito cria fumaça tóxica na Ucrânia: “cuidado com a nuvem rosa”

Um novo ataque do exército russo na cidade de Rubizhne, perto de Luhansk, atingiu um depósito com tanques de ácido nítrico, de acordo com informações das autoridades ucranianas. A explosão criou uma nuvem de fumaça tóxica que cobriu a região.

De acordo com notícia da CNN, todos os moradores da região foram orientados a ficarem dentro de suas casas ou usarem máscaras de proteção específica para gás, se tiverem.

Autoridades ucranianas disseram que a nuvem ácida deve se decompor com as chuvas, mas o problema é que não existe nenhuma previsão de chuva nos próximos dias. Na falta da máscara e da chuva, a única orientação é ficar atento à nuvem de gás. “Observe esta nuvem rosa e, se ela se mover em sua direção, por favor, esconda-se.”

O ácido nítrico é muito usado na indústria química para fabricação de fertilizantes . Ele é altamente tóxico e corrosivo, podendo causar queimaduras graves em contato com a pele.

“Isso confirma novamente que os russos também estão focando a população”, disse o chefe da administração militar regional de Luhansk, Serhiy Haidai.

Limpeza em Mariupol

Após as acusações de genocídio feitas após a comunidade internacional testemunhar cerca de 400 corpos de civis espalhados pelas ruas da cidade de Bucha, as tropas russas foram vistas nesta segunda-feira retirando corpos de soldados e civis mortos das ruas, em Mariupol.

Mariupol tem sido foco de intenso combate entre as tropas invasoras e o exército ucraniano. A cidade está cercada, sem água, comida e energia, há mais de duas semanas pelo exército russo.

