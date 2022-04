Morador de rua fala sobre violência e arrependimento de ter falado sobre caso com mulher

O morador de rua Givaldo Alves, 48 anos, que esteve envolvido no caso das mulher flagrada pelo marido fazendo sexo com ele, em Planaltina, deu uma entrevista ao podcast Flow onde relembra situações de violência que viveu entre os sem-teto. Ele também disse que está arrependido de ter revelado detalhes íntimos sobre a noite em que foi pego fazendo sexo com a mulher do personal trainer.

Gilvado disse que está vivendo nas ruas há pouco mais de 1 ano, desde que perdeu o emprego, em 2020. Estava em Goiás e conseguiu ajuda para chegar no Distrito Federal. “Fiquei sabendo que lá é o melhor lugar para quem está em situação de rua, com muito apoio do governo. Existem múltiplas casas de apoio. Tem gente que quer ficar na rua.”

Ele falou sobre a violência das ruas. “As ruas é muito sofrido (sic). Você pode ser vítima de várias coisas. Eu já tive a cabeça rachada duas vezes”, contou. Em uma delas, ele conta, estava sentado com outros moradores de rua em uma praça conversando e do nada um deles jogou um pedra na sua cabeça. Em outra, estava em uma fila para comer, em Taguatinga, quando, do nada, alguém deu uma paulada em sua cabeça.

Depois, contou, outros moradores disseram a ele que não podia ficar sozinho. “Olha como é a situação da rua: se um vai no banheiro, fica um para olhar a bolsa. Não tem como deixar, pode sumir coisas”, disse.

Perguntado sobre sua relação com as drogas, disse usa álcool e fuma cigarros, apenas.”Estou num programa e bebendo cada vez menos. Mas quando me separei daquela que era a dona do meu mundo, eu bebi demais. Peço perdão pra ela.”

Ele voltou a comentar o caso da mulher que o abordou pedindo para “namorar com ele”. Ele disse que se arrepende de ter falado em entrevista sobre os detalhes do sexo com a mulher no carro, antes do flagra do marido. “Nunca descrevi uma mulher para nenhum amigo. Pelo amor de Deus, tenho filha”, disse. “Até rezo pela menina, espero que ela se cuide. Me sinto extremamente envergonhado.”

Ele contou que foi dentro do hospital onde foi levado após apanhar do marido que ficou sabendo que seu caso já tinha viralizado nas redes sociais e sua imagem já era pública.

Givaldo disse que nunca foi convidado para ser deputado, só ouviu isso da boca de outras pessoas.