Menino perdeu mãe e seis irmãos em deslizamento em Paraty

Equipes de resgate buscam vítimas do deslizamento de terra na Ponta Negra (Divulgação/Prefeitura de Paraty)

Uma das vítimas do deslizamento de sábado que ocorreu em Paraty em função das fortes chuvas que caíram na região e um menino de 12 anos, que está internado em estado grave em hospital de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Ele, sua mãe e seis irmãos moravam em uma casa de pau a pique na comunidade de Ponta Negra que foi soterrada pelo deslizamento provocado pelas chuvas. O menino foi o único resgatado com vida do local.

Em estado gravíssimo, ele foi levado para o hospital e precisou passara por uma cirurgia de emergência por causa das profundas lesões. A cirurgia durou 5 horas.

O menino continua internado em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. No domingo, ele precisou ser transferido para um hospital com UTI pediátrica e teve uma parada cardíaca durante a noite, rapidamente estabilizada pela equipe médica.

ANGRA

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros continua os trabalhos de resgate das vítimas da quedas de barreira no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. Na madrugada desta segunda-feira, mais dois corpos foram encontrados, aumentando para 10 o número de mortos em função das chuvas.

O número total de mortes no estado do Rio de Janeiro provocado pelas chuvas chegou a 18: 10 mortes confirmadas em Angra dos Reis e sete em Paraty.

Todos os corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e estão esperando que as famílias façam o reconhecimento.

A prefeitura de Angra dos Reis decretou estado de emergência. As aulas foram suspensas em todas as escolas da cidade.

