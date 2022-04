Guerra na Ucrânia: prefeita e família foram mortas e enterradas em cova rasa

Um assessor do Ministério do Interior ucraniano revelou nesta segunda-feira que a prefeita do povoado de Motyzhy, nos arredores de Kiev, seu marido e seu filho foram encontrados mortos e enterrados em covas rasas na região.

Segundo o assessor Anton Herashchenko, ela [a prefeita] se chamava Olha Sukhenko, seu marido, Ihor Sukhenko, e seu filho, Oleksandr. Eles foram torturados e assassinados pelas tropas russas, que ocupavam aquele povoado.

As tropas russas se retiraram das aldeias ao redor de Kiev, segundo os analistas para se reorganizarem, deixando um cenário de morte e devastação.

Jornalistas de todo o mundo e representantes de órgãos internacionais estão visitando as aldeias para documentarem os casos de execução e massacre coletivo.

Na cidade de Bucha, no oeste da Ucrânia, as forças ucranianas encontraram mais de quatrocentos civis mortos nas ruas, muitos deles com as mãos amarradas para trás, em sinal de execução, e também covas coletivas com muitos corpos.

Moradores disseram aos militares ucranianos que qualquer pessoa que estivesse andando na rua era executada pelos soldados russos, inclusive idosos.

O presidente ucraniano , Volodymyr Zelensky, chamou os soldados russos de “assassinos, torturadores, estupradores e ladrões. “O mal absoluto invadiu nossas terras”, disse.

LEIA TAMBÉM: Massacre em Bucha: “O mal absoluto invadiu nossas terras”, diz presidente da Ucrânia

“Queremos mostrar pro mundo o que a Rússia fez. Queremos que vejam o que a federação russa fez com a pacífica Ucrânia. Tem que ser mostrado que eram todos civis”, disse Zelensky para jornalistas.

Genocídio

Autoridades de vários países chamaram as ações do exército russo de genocídio e pediram que tribunais internacionais investiguem as mortes de civis na Ucrânia e também pediram novas sanções contra a Rússia.

Em um comunicado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que as imagens de Bucha são uma prova a mais que Putin e seu exército cometem crimes de guerra na Ucrânia.