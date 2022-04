Condenada a 20 anos, Viúva da Mega-Sena é excluída da herança por “indignidade”

O juiz titular da 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser, decidiu que Adriana Ferreira Almeida, que ficou famosa na crônica policial como a ‘Viúva da Mega-Sena’ é ‘indigna de receber qualquer parte da herança do ex-marido assassinado.

“Em razão da participação da ré no homicídio do genitor da autora, defende a sua exclusão da sucessão pela configuração de indignidade”, diz parte da decisão.

Adriana foi condenada a 20 anos de prisão pela morte do marido em 2016. René Senna foi morto a tiros por homens contratados por ela quando bebia em um bar próximo de sua fazenda. Diabético, ele vivia em uma cadeira de rodas pois havia perdido as duas pernas por causa da doença. Na época, ele tinha ganho um prêmio de R$ 52 milhões da Mega-Sena e havia ameaçado retirar o nome dela do testamento porque tinha descoberto que ela o estava traindo.

A Viúva da Mega-Sena disputa a herança do marido morto há 15 anos com a família do ex-lavrador, com base em um testamento no qual René deixava parte da herança — um sítio de 9,3 quilômetros quadrados em Rio Bonito e o prêmio de R$ 52 milhões da loteria. Mas, em 2018, a Justiça já havia anulado o testamento.

Adriana está presa desde 2018, 11 anos após cometer o crime.

LEIA TAMBÉM: Massacre em Bucha: “O mal absoluto invadiu nossas terras”, diz presidente da Ucrânia

Estupro

Neste domingo, o Fantástico trouxe novas acusações contra o vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL-RJ), que já responde por assédio sexual e moral em outra reportagem também revelada pelo programa.

Desta vez, outras vítimas que não quiseram se identificar o acusaram de estupro. Uma das vítimas contou que mantinha relação sexual consensual com o vereador, mas um dia ele re recusou a usar preservativo e diante da negativa da mulher ele forçou a penetração sem o seu consentimento.