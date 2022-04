Pesquisa: 45% dos brasileiros ainda preferem usar máscara mesmo após liberação

Um levantamento da Hibou, empresa especializada em pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, revelou que 45% dos brasileiros ainda preferem usar máscara mesmo após a liberação em ambientes abertos e fechados por conta da queda de casos da covid-19.

Ainda segundo o estudo, intitulado “Pandemia - Uso da Máscara 2022″, 26% dos entrevistados continuam usando a proteção apenas em ambientes fechados, 14% optam pelo uso apenas em ambientes fechados com muita gente, 7% usam apenas no transporte público e/ou aéreo, 7% já não usam mais a máscara e 0,9% afirmam que nunca usaram o acessório.

Embora a não obrigatoriedade do uso da máscara seja uma realidade, 26% dos brasileiros afirmaram que ainda não se sentem confortáveis ao ficarem sem o acessório em público. Porém, há lugares em que as pessoas declaram ser mais confiáveis para não usá-la, como a rua, enquanto andam (63%); parques (55%); restaurantes (20%); feira livre (18%); shopping (15%); teatros/cinemas (10%); avião (6%); metrô (5%).

Com maior flexibilização de eventos, abertura de estabelecimentos e retorno à rotina, o passaporte da vacina tem sido requisitado em diversos lugares e 28% da população acredita que não deve existir a obrigatoriedade de apresentá-lo em local algum. Já os shows (67%); voos (63%); teatros (62%); jogos de futebol (62%); cinema (55%); eventos corporativos (51%); bares e baladas (50%); shoppings (42%); restaurantes (40%), foram citados como locais em que os brasileiros concordam que deva ser exigida a apresentação do comprovante.

As adaptações têm sido diferentes, pois nem todas as cidades liberaram o uso das máscaras. Quando a pesquisa foi rodada, no final deste mês, 52% afirmaram que onde moram, a não obrigatoriedade de uso valia para qualquer ambiente, aberto ou fechado, com exceção de transporte público e áreas de saúde; 22% disseram que o não uso estava liberado em qualquer ambiente fechado ou aberto; 18% afirmam que o uso das máscaras estava liberado apenas em ambientes abertos e 5% apontaram que ainda havia obrigatoriedade para vários locais abertos e para todos os fechados. Dois por cento não estão acompanhando as notícias sobre o assunto.

Fim da pandemia?

Quarenta e três por cento dos brasileiros revelam sensação de conformismo em relação ao surgimento de novas variantes e apontam que os cuidados são necessários sempre. Já 22% têm esperança de que a disseminação do vírus vai acabar em breve. Outros 15% estão cansados e não aguentam mais o que estamos vivendo. O sentimento é de angústia por não saber como será o futuro é compartilhado por 11%, já 8% pararam de se preocupar com o covid-19 e estão levando uma vida como era antes da pandemia.

Os eventos fora de casa, por exemplo, foram retomados por 28% dos brasileiros, que já estão saindo normalmente. Para 40%, as saídas têm acontecido, porém com algum cuidado e mais flexibilidade do que em 2020 e 2021. Mas ainda há 16% que saem pouco e tomam todos os cuidados possíveis e 15% só saem quando necessário e continuam mantendo o distanciamento social.

O fim da pandemia e retorno às atividades cotidianas está na mira de todos os brasileiros, embora 41% ainda acreditem em novas ondas com aumento de casos. Já 33% acreditam que o período pandêmico está com os dias contados; e 32% pensam que estamos longe do final da pandemia.

A pesquisa, feita por abordagem digital, entrevistou 1.280 pessoas de todo o País no período de 23 a 24 de março de 2022. O resultado apresenta 2,74% de margem de erro.