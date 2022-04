Vladimir Putin toma banho em chifres de veado e é visitado por médico oncológico 35 vezes

Segundo uma nova investigação que levanta questões sobre a saúde do presidente russo, Vladimir Putin levou um especialista em câncer com ele em viagens regulares para longe de Moscou. De acordo com o relatório, ele é frequentemente visitado por médicos na cidade turística de Sochi e mantém um especialista em tireoide ao seu lado. Informações são do The Telegraph.

O especialista Yevgeny Selivanov, do Hospital Clínico Central de Moscou, teria voado para Sochi com o presidente 35 vezes, segundo os documentos que supostamente mostram contas de hotéis. Alegações foram publicadas pela agência de jornalismo investigativo chamada Proekt, fundada na Rússia, mas que agora está bloqueada pelo governo russo.

Ao nomear os problemas de saúde de Putin como “o principal segredo do Kremlin”, ele detalha as várias ocasiões em que problemas de saúde parecem ter interferido na atividade de Putin como presidente.

O relatório sobre quadro médico de Putin

O relatório sugere que Putin passou por uma cirurgia secreta no outono passado, dizendo que o presidente “não apareceu em público durante todo o mês de setembro. No meio médico, acredita-se que o presidente estava passando por um procedimento complicado relacionado a algum tipo de doença da tireoide nesse período”.

Dmitry Peskov, porta-voz oficial do Kremlin, teria negado que Putin tenha câncer. Entretanto, as alegações de Proekt apoiam a especulação de que Putin tem câncer de tireoide e que esteroides foram usados em seu tratamento. Há uma teoria de que os esteroides explicariam o novo inchaço no rosto do presidente russo.

Como terapia alternativa, o relatório afirma que Putin também se banha em chifres de veado. Sergei Shoigu, atual ministro da Defesa da Rússia, apresentou Putin aos banhos de chifre no início dos anos 2000.

Um extrato é retirado dos chifres de veado vermelho, que são removidos com uma serra na primavera, quando os chifres estão cheios de sangue fresco.

As clínicas que vendem banhos de chifre afirmam que a prática oferece diversos benefícios à saúde.

De acordo com uma clínica nas montanhas de Altai, na Sibéria, os benefícios do banho em chifres de veado incluem “potência masculina”.

O rosto de Putin apareceu mais inchado recentemente, o que provocou a teoria de que o político está sendo tratado com esteroides.

“Um conhecido do presidente afirma que ele foi avisado de que não há evidências conclusivas dos benefícios dos banhos de chifre. Mas Putin gostou e, desde então, revisitou Altai várias vezes”, confere no relatório.

Selivanov, que é um dos vários médicos que visitam Putin com frequência, confirma a investigação.

O relatório conta que, em período de oito dias de agosto de 2017, seis médicos estavam em Sochi, incluindo Selivanov e o otorrinolaringologista Alexey Shcheglov. De acordo com a reportagem, “Putin demonstrou publicamente interesse no problema do câncer de tireoide” e se refere ao isolamento rigoroso do presidente.

Ao falar sobre a longa mesa em que o presidente russo recebeu o líder francês a vários metros de distância, Emmanuel Macron, o relatório diz o seguinte:

“Putin passou a pandemia de Covid-19 de uma maneira que nenhum chefe de Estado do mundo conseguiu fazer. O presidente russo realizou a maioria de suas reuniões via link de vídeo e só permitiu que os poucos visitantes o vissem após uma quarentena de duas semanas e um exame de fezes. Era óbvio que a saúde do líder era a prioridade número um.”