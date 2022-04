Vereador se pronuncia sobre vídeo em que aparece dizendo que tem que matar gays

O vereador Gabriel Monteiro (sem partido), da cidade do Rio de Janeiro, se pronunciou sobre um vídeo em que afirma que “tem que matar gay e que tem raiva de gay”, vazado na última quarta-feira (30).

“Saiu um vídeo meu dizendo: ‘Tem que matar gay, tem que ter raiva de gay’. Mas, o intuito do vídeo é um experimento social contra a homofobia. É claro que estou combatendo a homofobia”, disse Monteiro ao jornal Extra.

Ex-integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) e ex-policial militar, o vereador foi eleito pelo Partido Social Democrata (PSD) e ficou conhecido por sua carreira como youtuber. “No vídeo fica evidente que tem gente que é homofóbica e eu vou lá e desconstruo na democracia os argumentos dela. Tinha gente que dizia que gay é do diabo, que passa doença, que tem que ser expulso do Brasil. Pensamentos babacas e e a gente fez um experimento social, como inúmeros quadros e canais no YouTube fazem”, complementou.

Recentemente, o vereador foi acusado por sua equipe de trabalho de assédio moral e sexual. As denúncias foram divulgadas no “Fantástico”.

No fim desta semana, ele também teve outro vídeo vazado, em que aparece tendo relações sexuais com uma menina de 15 anos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso.

Nesta sexta-feira (1º), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou Monteiro a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, após insinuar que um médico mantinha relações sexuais com uma colega de trabalho dentro de uma UPA.

Quem é Gabriel Monteiro

O ex-PM Gabriel Monteiro tem 27 anos e foi o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro em 2020. Nas redes sociais, o vereador, que conta com 23 milhões de seguidores, posta vídeos com denúncias e vistorias.

Quando foi eleito, deixou a PM porque não tinha tempo de carreira suficiente para uma licença.

