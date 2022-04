Trote violento deixa 19 calouros queimados no PR; quatro veteranos foram presos

Quatro estudantes foram presos e podem ser expulsos da Universidade Federal do Paraná, no campus Palotina, que fica a cerca de 600 quilômetros de Curitiba.

Eles foram responsáveis pelo trote violento e perigoso que deixou 19 calouros com queimaduras de primeiro e segundo grau em todo corpo provocadas por produtos químicos. Uma aluna inalou o produto e desmaiou no local.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira, em um terreno baldio na frente da universidade, depois que os calouros foram obrigados a pedir dinheiro na rua. Eles foram mantidos ajoelhados enquanto os veterinários derramavam um líquido em suas costas. Um dos calouros disse que começou a gritar imediatamente porque o líquido queimava muito.

Os quatro presos são duas moças e dois rapazes, todos com idades entre 21 e 23 anos, do curso de veterinária.

Eles confessaram à polícia que durante o trote jogaram creolina sobre os estudantes, um forte desinfetante e germicida de uso veterinário, mas a polícia não descarta que houvesse outro produto misturado.

Todos terão que responder por lesão corporal de natureza grave e constrangimento ilegal, sem direito a fiança.

A universidade emitiu comunicado informado que abriu processo para apurar a responsabilidade dos alunos. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo da Fonseca, classificou o fato como ‘injustificável’.

“Apresento minha solidariedade tanto aos alunos e alunas, quanto aos seus familiares que sofreram essa violência injustificável no momento do trote. A insatisfação da universidade é imensa porque temos trabalhado continuamente nos últimos anos para que haja tolerância zero com relação a esse tipo de atitude na recepção dos nossos estudantes. Quero assegurar aos alunos e estudantes, como a toda comunidade que nós faremos uma apuração imediata e rigorosa das responsabilidades para que isso não possa se repetir.”