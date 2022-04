Jovem que matou quatro cachorros e guardou coração de um deles em pote é preso

Nesta segunda-feira (28) um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após ter confessado crime que envolvia a morte de quatro cachorros de rua. O suspeito teria matado os cães e guardado o coração de um deles em um pote. Informações são do jornal Extra.

Assim que os policiais chegaram e abordaram o rapaz, ele tentou matar mais um animal a pedradas. Um dos agentes conseguiu salvar o animal a tempo. Isso aconteceu em Campos Novos, Santa Catarina.

O juiz Eduardo Bonnassis Burg determinou nesta terça-feira (29) que a prisão do suspeito foi transformada em preventiva, além de um pedido de exame de sanidade mental. O resultado mostrou que o jovem possui esquizofrenia.

A ONG Ajude Nossos Animais (ANA) notou que outros cães de rua já haviam desaparecido há seis meses.

“Imaginávamos que as pessoas estavam adotando os animais e os levando para alguns sítios da região. Isso porque quando um animal aparece atropelado, nós somos chamadas. Se aparecem mortos ou doentes, também. Então era essa a nossa suspeita”, contou Laís Eufalia, a advogada, que representa a ONG.

O crime

Laís passeava com seu cão no dia 8 de março, quando viu o rapaz andando com um vira-lata preso em corrente. A advogada percebeu naquele momento que o pet já havia sido atendido pela ANA, o qual possuía o nome de Mousse. Ao questionar o jovem sobre suas intenções com o cachorro, ela foi ignorada.

Naquele mesmo dia, no período noturno, a ONG foi informada por ligação que as patas do cão foram encontradas em um ginásio da cidade.

Laís ficou surpresa com o ocorrido e logo informou sua funcionária doméstica sobre o crime. Ao descrever o suspeito, a mulher percebeu que se tratava de seu filho.

Ela contou que deixou sua casa havia meses, pois tinha medo do rapaz. A mulher relatou ter tentado internar filho em clínica psiquiátrica, mas não teve sucesso.

A nota do crime foi registrada no dia 9 de março pelos voluntários da ONG. Em seguida, os policiais visitaram a casa do suspeito, mas o rapaz não se encontrava lá.

Já na segunda-feira passada, a família do jovem acionou a Polícia Civil após encontrarem o coração de um cachorro dentro de um pote em conserva na casa do rapaz.

O suspeito foi encontrado acompanhando apenas o próprio animal de estimação. Na corda havia marcas de sangue, assim como nas roupas e mãos dele. Ao ser questionado pela polícia, o jovem confessou ter matado o animal e mostrou o local do crime.