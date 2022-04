Amante não pode se beneficiar de seguro de vida de pessoa casada, diz STJ

A Quarta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que parceiros de amantes não podem ser beneficiários de seguro de vida de pessoas casadas.

Segundo o órgão, a concessão do benefício não seria possível por conta dos artigos 550 e 793 do Código Civil de 2002.

A decisão teve como base um caso na Justiça do Rio de Janeiro. O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) havia determinado o pagamento do valor do seguro de vida para a amante de um homem que mantinha seu relacionamento com a esposa pela lei. O processo estava em tramitação desde 2013.

O homem convivia com a amante, de forma pública, ao mesmo tempo em que mantinha o relacionamento formal. Sabendo que a amante ficaria de fora de sua herança, decidiu colocá-la como beneficiária do seguro de vida ao lado do filho que os dois tiveram juntos. O falecido queria que 75% do valor fosse direcionado a ela e 25%, ao filho.

Justificativa para a decisão

De acordo com a ministra Isabel Gallotti, relatora do caso, a jurisprudência fixada pelo STJ veda que a amante seja beneficiária de seguro de vida. Ela destacou ainda o recente entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a impossibilidade de reconhecimento de novo vínculo conjugal quando já existe um casamento ou uma união estável.

No fim das contas, a viúva do homem também não irá receber o valor do seguro. Os ministros alegaram que a indenização deve ser paga respeitando a indicação alternativa feita pelo falecido. Assim, todo o montante deverá ser pago ao filho que o homem teve com sua amante.

