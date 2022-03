Pitbull foge em temporal e mata homem que passava pela rua

Uma tragédia abalou o bairro de Pilarzinho, em Curitiba, capital do Paraná, na tarde da última quarta-feira (30). Um cachorro da raça pitbull escapou durante temporal e acabou matando um homem que passava pela rua. As informações são do portal de notícias G1.

A vítima, de 57 anos, foi mordida no pescoço enquanto aguardava para atravessar a via.

Populares presenciaram a cena e contaram que o cachorro se soltou após o portão do terreno em que ele fica abrir durante a forte chuva.

O homem levou uma única mordida, porém, segundo as testemunhas, o pitbull ficou agarrado a ele por cerca de cinco minutos.

O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e Corpo de Bombeiros foram acionados.

A vítima chegou a ser encaminhada a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O dono do cachorro prestou depoimento à Polícia Civil, mas foi liberou.

Mais uma tragédia no Paraná

Ainda por conta da chuva de ontem, 10 pessoas morreram e 21 ficaram feridas quando um ônibus caiu de uma ribanceira em Sapopema, região norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. Chovia muito no momento do acidente e a rodovia, que é de pista simples, tinha uma curva fechada no trecho do acidente. A rodovia onde ocorreu o acidente é a PR-090, no km 68, trecho conhecido como Serra Fria.

No total, o ônibus transportava 30 passageiros. A maioria das vítimas era de trabalhadores terceirizados que prestavam serviço para a Klabin, que produz papel em Telêmaco Borba. Eles estavam se dirigindo para a fábrica para fazer a manutenção geral. A Klabin lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio à empresa terceirizada.

O Corpo de Bombeiros informou que o veículo vinha da cidade de Três Lagos, no Mato Grosso do Sul para Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná.