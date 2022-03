Ônibus desgovernado despenca em ribanceira e mata 21 pessoas no Paraná

Dez pessoas morreram e 21 ficaram feridas quando um ônibus caiu de uma ribanceira em Sapopema, região norte do Paraná, no final da noite desta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando na ribanceira. Chovia muito no momento do acidente e a rodovia, que é de pista simples, tinha uma curva fechada no trecho do acidente. A rodovia onde ocorreu o acidente é a PR-090, no km 68, trecho conhecido como Serra Fria.

No total, o ônibus transportava 30 passageiros. A maioria das vítimas era de trabalhadores terceirizados que prestavam serviço para a Klabin, que produz papel em Telêmaco Borba. Eles estavam se dirigindo para a fábrica para fazer a manutenção geral. A Klabin lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio à empresa terceirizada.

Segundo a polícia, os socorristas trabalham desde ontem para resgatar os feridos, que estão sendo encaminhados para o hospital geral da região. Durante o acidente, alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus.

O Corpo de Bombeiros informou que o veículo vinha da cidade de Três Lagos, no Mato Grosso do Sul para Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná.

Os corpos das vítimas estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

