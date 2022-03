Mulher presa na rodoviária do Rio de Janeiro tinha uma metralhadora .50 na bagagem

Uma mulher com uma criança de sete meses foi presa na noite desta quarta-feira na rodoviária Novo Rio tentando embarcar para Belém do Pará com uma metralhadora calibre .50 escondida na mala.

Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a arma, capaz de perfurar blindados e até derrubar helicópteros, era artesanal e estava desmontada.

A mulher Ana Caroline Ferreira Trindade, de 24 anos, tem ligações com o Comando Vermelho do Norte e seu marido, Hemerson Gernan Gouveia da Silva, que está foragido, é um dos líderes da facção criminosa no estado.

A metralhadora, segundo testemunhou Ana, foi comprada no Complexo da Penha, e seu valor gira em torno de R$ 250 mil. É uma arma exclusiva das forças armadas usada como defesa anti-aérea, terrestre e também naval. Mede aproximadamente 1,68 metro e pesa 38 quilos e capaz de disparar de 400 a 600 tiros por minuto, com um alcance de até 2 km de distância.

Ana Caroline foi presa e vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito do exército.

LEIA TAMBÉM: Bebê morto no Pará tinha marcas antigas de agressão e queimadura de cigarro, dizem médicos

Ataque em escola

Um jovem de 20 anos foi preso na última terça-feira no Distrito Federal por planejar ato criminoso e armazenar armas brancas de fogo em sua residência.

Segundo a polícia, o rapaz integrava um grupo na internet que planejava, entre outras coisas, praticas massacres em escolas e em outros eventos.

Ele confirmou em depoimento à polícia eu integrava grupos neonazistas e antidemocráticos nas redes sociais.

Na sua casa foram encontrados aparelhos eletrônicos com arquivos de pornografia infantojuvenil e diversas armas de fogo, um bastão de beisebol, uma faca e diversos celulares.

A prisão faz parte das operação denominada ‘Shield”que tem como objetivo investigar e coibir atentados no Distrito Federal.