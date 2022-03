Descomplica abre vagas para o Programa de Estágio Tech

A Descomplica, startup de educação e tecnologia, está com 12 vagas abertas para o Programa de Estágio Tech. O objetivo é atrair e reter estudantes com foco em Tecnologia e Engenharia de Software.

Os requisitos para participar da seleção são os seguintes: estar matriculado em cursos de graduação nas respectivas áreas com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, bem como ter disponibilidade para trabalhar remotamente por 30 horas semanais. Conhecimento em lógica e programação serão considerados diferenciais.

O programa de estágio da Descomplica tem duração de seis meses, com possibilidade de efetivação de acordo com o desempenho de casa um dos candidatos.

O jovem contratado passará por três etapas: treinamento teórico com mais de 15 conteúdos gravados; imersão com rodízio entre as áreas para desenvolver na prática o que foi aprendido; e elaboração de um projeto final, onde poderá desenvolver soluções relevantes para a Descomplica e mostrar todo conhecimento adquirido.

Entre os benefícios oferecidos pela startup estão:

mentoria e desenvolvimento;

bolsa compatível com o mercado;

desconto nos cursos da Descomplica;

folga no dia do aniversário;

auxílio home office;

vale-refeição e seguro de vida.

Vale destacar ainda que a companhia foi reconhecida no ano passado como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no segmento de Tecnologia pela Great Place to Work, além de também ser a 10ª Melhor Empresa para Trabalhar no Rio de Janeiro.

Se interessou em participar do processo seletivo para o Programa de Estágio Tech da Descomplica? Corre que ainda dá tempo! Acesse o site e se inscreva para uma das vagas até o dia 16 de abril. Boa sorte!

