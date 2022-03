Bebê morto no Pará tinha marcas antigas de agressão e queimadura de cigarro, dizem médicos

O bebê de 1 ano e 4 meses internado em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma de Pessoa de João Pessoa com sinais de suposta agressão física morreu nesta quinta-feira, confirmaram os médicos.

O menino deu entrada inicialmente no OS do bairro da Cruz das Armas, levado por ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde do bebê era tão grave que ele sofreu mais de uma parada cardíaca no percurso e teve que ser reanimado e entubado pela equipe de paramédicos. De lá, ele foi transferido para o hospital especializado.

De acordo com o médico, a criança deu entrada no hospital com sinais de que havia sido vítima de agressão física. A mãe disse que a criança havia caído da cama, mas seu corpo apresentava diversas lesões e ela não soube explicar a causa das marcas.

De acordo com a equipe médica que atendeu ao caso, além dos sinais de agressão recentes o corpo do bebê apresentava marcas antigas de mordidas, queimaduras de cigarro e outras lesões.

O Conselho Tutelar da região foi acionado, juntamente com a polícia, que abriu inquérito para investigar as causas da morte da criança.

Abuso sexual

Em outro caso bizarro, um bebê de 1 ano e 8 meses morreu nesta quarta-feira em Belém, no Pará, supostamente após ter engolido uma moeda.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança chegou ao Pronto-socorro com sangramento pelas vias oral, nasal e anal, além de manchas roxas pelo corpo. O pai da criança diz que apesar do estado da criança, eles esperaram seis horas no posto sem que o raio-x fosse feito.

O exame só foi realizado após transferência para outro hospital, onde se constatou que a criança tinha uma moeda no estômago.