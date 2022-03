Esposa conta como vizinho continuou esfaqueando o marido com um sorriso no rosto mesmo a vítima já estando morta

Uma esposa de coração partido disse a um tribunal que seu vizinho esfaqueou o marido até a morte em uma fila de estacionamento “como se ele fosse um animal antes de sentar em cima dele e acender um cigarro em triunfo” do lado de fora de sua casa em Cotswolds, na Inglaterra. Informações são do portal Daily Mail.

O tribunal ouviu que Arslan, o suspeito, havia submetido a vítima de 43 anos e outros moradores locais do novo empreendimento a anos de ameaças e abusos, após uma disputa iniciada por uma garagem compartilhada, e foi acusado de assédio apenas uma semana antes do assassinato.

Testemunhas disseram ao tribunal que Arslan estava ‘muito controlado’ ao esfaquear Boorman no chão, e ‘continuou a esfaqueá-lo mesmo depois de estar ‘completamente sem vida’.

De acordo com o tribunal, após esfaquear Boorman, Arslan forçou sua entrada na casa de Peter Marsden e o esfaqueou oito vezes, embora Marsden tenha conseguido arrancá-lo da propriedade.

No juri

Durante seu julgamento por assassinato no Bristol Crown Court, os juízes ouviram que Arslan acusou Boorman e outros vizinhos de tentar despejá-lo.

Arslan admitiu a tentativa de assassinato do Sr. Marsden, causando graves danos corporais à Sra. Boorman, e uma acusação de briga, mas nega o assassinato. Ele alega que ele estava nas garras de um distúrbio psiquiátrico.

Boorman, que trabalhava para a empresa de engenharia GE Aviation, tinha acabado de voltar do trabalho em outubro passado, quando Arslan o esfaqueou, como relatado ao juri.

Sua esposa, Sarah, testemunhou todo o ataque e tentou puxar Arslan de cima do marido, sofrendo um ferimento profundo na coxa, como resultado.

Momento em que o crime ocorreu

Em uma entrevista policial gravada, Sarah Boorman disse que destrancou a porta da frente para o marido por volta das 17h do dia do incidente e viu Arslan atravessar na frente da janela da cozinha.

Ela inicialmente acreditava que Arslan estava dando socos, mas depois percebeu que ele tinha uma faca.

Ela disse ao tribunal: “Eu vi sangue e o vi esfaquear Matthew na lateral do rosto.”

“Então ele o esfaqueou no estômago. Tentei puxá-lo novamente, então ele continuou a esfaquear Matthew como se ele fosse um animal no chão”, completou.

“Ele estava apenas esfaqueando-o na cabeça, nas costas, e eu caí para trás e corri para dentro de casa, para gritar para alguém ligar para o 999 e para os vizinhos, por favor, virem me ajudar e salvar meu marido.

“Eu não queria deixar meus filhos sem pais – eu gostaria de ter batido nele com alguma coisa – jogado algo nele – para que Matt pudesse ter a chance de fugir. Ele estava cheio de sangue e o Sr. Arslan o tratava como se ele fosse um pedaço de carne.

Um estucador chamado Callum Silk estava entre aqueles que correram para o local depois de ouvir sons de ‘gritos’. Ele relatou ter visto Arslan esfaquear o Boorman ‘várias vezes’ em seu pescoço, costas e lado direito do corpo.

“Eu o vi esfaqueado cerca de 20 vezes no total, mudando de uma área para outra”, contou Silk.

“O homem no chão não estava se movendo e não havia sinais de vida. Ele parecia calmo. Ele estava sorrindo como se estivesse se divertindo com o que estava fazendo.”

Callum contou que Arslan olhou para ele e disse que parecia estar ‘jogando, continuando a esfaquear o homem no chão completamente sem vida’.

Em seu depoimento, a Sra. Boorman falou ter visto Arslan ‘sentar-se em cima’ do Sr. Boorman antes de sorrir e acender um cigarro ‘como se estivesse triunfante’.

“Ele então jogou o cigarro no chão e se levantou casualmente e passou pelo jardim da frente enquanto meu marido estava deitado no chão”, disse ela.

Descrevendo o comportamento do réu, ela falou: “Ele estava calmo e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele esperou por Matthew, fez o que fez com Matthew e ficou satisfeito com o que fez a Matthew.”

Ela acrescentou que seu filho mais velho viu o corpo ensanguentado do pai da janela. “Ele não consegue tirar isso da cabeça”, desabafou.

Depois de se afastar do Sr. Boorman, Arslan esfaqueou o Sr. Marsden um total de oito vezes.

Marsden foi ajudado por Stephen Wilkinson, um policial de folga, que seguiu Arslan empunhando um pedaço de madeira, tentando forçá-lo a largar a faca.

O júri viu imagens de Arslan batendo nas janelas do pátio de Marsden com a faca gritando “saia, saia”, antes de acender um cigarro.

O tribunal ouviu que Arslan então caminhou de volta para a casa dos Boormans e aqueles que administravam o CPR tiveram que levar o Sr. Boorman embora, caso Arslan o viesse novamente.

Os moradores, armados com tacos de golfe, bastões e tábuas de madeira, conseguiram conter Arslan até a chegada da polícia.

A Sra. Boorman disse: “Ele estava ameaçando todo mundo e gostando, ele adorou a atenção disso – estava dizendo que ia nos matar.”

Grande parte do incidente foi capturado por câmeras, incluindo uma câmera de campainha e um circuito interno de TV que foram instalados para capturar seu comportamento antissocial – alguns dos quais foram mostrados ao júri no início de seu julgamento.

Isso incluiu imagens de Boorman chegando em casa do trabalho, onde foi abordado pelo réu em seu gramado da frente.

Ameaças a outros vizinhos

Outra vizinha, Elizabeth Stock, que é enfermeira, notou que quando a polícia chegou, a esposa de Arslan, Louise, foi “verbalmente agressiva” com os policiais e jogou um copo de água neles.

Os Boormans e as pessoas que moram nas proximidades sofreram anos de abuso por parte de Arslan, segundo o tribunal, e Boorman disse que eles não usavam seu quintal há mais de um ano por causa de suas ameaças.

Ela contou que Arslan gritava com eles e que sabia onde ela e o marido trabalhavam, tendo filmado as janelas dos quartos dos filhos.

A senhora Boorman acrescentou: “Ele esfaqueou Matthew como se ele não fosse nada. Ele não tinha como se defender. Ele acabou de sair de seu carro e não tinha uma arma. Ele não provocou. Arslan estava claramente esperando que ele chegasse.”

Boorman relatou que Arslan fugiu do Reino Unido em 21 de junho, três meses antes do ataque no mesmo dia em que uma liminar foi concedida pelo conselho local.

Ela disse: “Isso estava acontecendo há tanto tempo que estávamos com muito medo. Eles emitiram várias ordens de comportamento, mas estas não fizeram nada. Então, coletamos todos os depoimentos de testemunhas para uma liminar civil, mas porque ele fugiu, eles não puderam entregar fisicamente a ele.”

“Nós não usamos o jardim porque não nos sentimos seguros lá”, acrescentou. “Em suas divagações, ele disse que havia matado dez pessoas e que iria nos matar e se safar alegando insanidade, pegar dez anos e depois sair.”

Outro vizinho, Graham Wild, disse em um comunicado que temia que pudesse ser a próxima vítima de Arslan, já que ele também reclamou de seu comportamento ao longo dos anos.

Ele disse: “Meu primeiro pensamento foi ‘ele finalmente fez isso’, pois ele ameaçou matar pessoas muitas vezes. Ele ameaçou me matar no passado e outros vizinhos.”

“Eu reclamei com o conselho sobre a quantidade de comportamento anti-social. Quando vi a faca ensanguentada em sua mão, percebi que era muito mais sério do que se pensava.”

“Temo que eu teria sido seu próximo alvo devido às minhas queixas anteriores contra ele”, acrescentou. “Evitei qualquer conflito e fiquei muito tempo sem sair no meu quintal por causa dos problemas que ele me causava por estar lá fora.”

Arslan, que é turco, fez contra-alegações, acusando os Boormans de serem racistas por conta de sua origem.

No dia anterior ao ataque, um policial ligou para Arslan sobre a queixa que ele havia feito e Arslan informou ao policial que ele mesmo resolveria seu vizinho, acrescentando que o ‘mataria’, ouviu o júri.

A promotora Kate Brunner QC disse: “A promotoria diz que este foi um assassinato premeditado realizado em retribuição e raiva e este réu é culpado de assassinato.”

O julgamento, que deve durar uma semana e meia, ainda está em processo.