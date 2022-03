Dr.consulta abre mais de 100 vagas de emprego; confira

A plataforma de saúde dr.consulta está com diversas vagas de emprego abertas em sua rede de centros médicos nas unidades de São Paulo. Ao todo, são mais de 100 posições para as áreas de atendimento ao paciente, enfermagem e vendas.

A healthtech procura, por exemplo, assistente de sala, técnico de enfermagem, operador de vendas e operador de atendimento. Nesta última função, também há oportunidades exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência).

Para todas as posições é necessário ter o Ensino Médio completo. Na função de técnico de enfermagem, o profissional deve ter formação na área. Já para as oportunidades de vendas, é desejável experiência mínima de seis meses em venda de planos de saúde, cartões e benefícios.

Os contratos serão no modelo CLT, com seis horas diárias de trabalho. Entre os benefícios, os profissionais terão remuneração compatível com o mercado, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, auxílio creche (para colaboradoras com filhos de até 5 anos e 11 meses) e parceria com a GymPass.

Para verificar as atribuições de cada vaga e se candidatar, basta acessar o link. Boa sorte!

Atenção ao CV

Antes de se candidatar, vale a pena revisar seu currículo e se certificar de que todas as informações importantes estão ali. Confira abaixo a estrutura de um cv campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.