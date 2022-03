Denunciado por difamação, morador de rua pede desculpas por dar detalhes do ato sexual

Pela segunda vez desde que sua história tomou conta das redes sociais, o morador de rua flagrado fazendo sexo com uma mulher em um carro na cidade de Planaltina, no DF, voltou a se pronunciar publicamente.

A primeira foi para dar entrevista, e agora para pedir desculpas pela entrevista, na qual acabou revelando detalhes do ato sexual que teve com a mulher antes que o marido desse o flagrante em ambos.

Denunciado pelo pai de Sandra Mara por “difamação”, Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, disse que se sente envergonhado por ter exposto a mulher. “Eu [queria] pedir desculpas para aquela moça”, disse.

Givaldo disse que não tem o costume de abrir sua intimidade, como fez durante a entrevista e que foi infeliz ao relatar um fato que poderia ter ponderado mais.

“Essa infelicidade que eu tive ao descrever a situação sem mudar nada, é uma coisa muito feia. Eu me sinto envergonhado. E eu gostaria de pedir desculpas primeiramente à ela, às meninas da minha família, à minha mãe, e à todas vocês [mulheres]”, disse.

Transtorno bipolar

Internada no Hospital Universitário de Brasília, Sandra Mara Fernandes, de 33 anos, foi diagnosticada com “transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica”.

De acordo com os médicos, ela deu entrada no hospital com alucinações auditivas, delírios, alteração do humor, falso reconhecimento e comportamento desorganizado.

Segundo a advogada do casal, Auricelia Vieira, a moça estava em choque após dar entrada no hospital e recebeu tratamento específico para vítimas de violência sexual, sendo um deles profilaxia para pós-exposição ao HIV. Auricelia não disse se o caso poderá ser usado para reforçar a ideia de que o sem-teto se aproveitou se Sandra.

