Vídeo: ‘bandido cheirador de calcinha’ é preso no Pará após anos apavorando a comunidade

Um homem acusado de invadir casas na região de Prainha, na zona oeste do Pará, para cheirar e vestir calcinhas das moradoras foi preso na última sexta-feira pela polícia local.

De acordo com moradores da região, há mais de 10 anos esse homem invade as casas da comunidade para cheirar e usar as calcinhas, depois se masturba com as peças de roupa íntima e as deixa sujas no varal.

Um vídeo de segurança de uma das casas invadidas mostra o momento que um homem branco, aparentemente de meia idade, pega uma calcinha e a veste. Esse vídeo caiu nas redes sociais e aparentemente é o homem que foi apelidado pela comunidade de ‘bandido cheirador de calcinha’.

O proprietário de uma das residências invadidas disse que já mudou de endereço pelo menos três vezes para fugir do invasor tarado. Segundo ele, o homem aproveitava os momentos em que ele, a esposa e os filhos estavam ausentes.

“Há mais de 10 anos que estamos sendo abusados por esse cara. Fomos obrigados a mudar de casa duas, três vezes por causa desse maníaco. Ele entrava em casa, usava as roupas da minha esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas na corda. Um cara que faz uma coisa dessas é doido ou está pedindo para morrer”, disse o proprietário da residência.

O nome do ‘cheirador de calcinha’ não foi divulgado, mas o proprietário da casa disse que após ser preso ele tentou se safar, argumentando que não podiam provar que era ele. Neste momento, o vídeo da câmera escondida foi apresentado ao delegado, comprovante a autoriza do crime.

