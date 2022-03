São Paulo sedia quarta edição do Festival Internacional do Circo

Festival Internacional do Circo (Lucas Pedrosa / Festival Internacional do Circo)

Espetáculos circenses, mesa de debates e oficinas vão compor a 4ª edição do Festival Internacional do Circo (FIC) que ocorre até o dia 17 de abril em São Paulo. O FIC é conhecido por ser pensado e realizado por artistas e representantes da arte circense, dispostos a fortalecer e conquistar políticas públicas para o setor.

Na edição deste ano, o festival promove 71 atrações, espalhadas por toda a cidade de São Paulo. Entre os locais que recebem a programação estão o Centro de Memória do Circo, o Tendal da Lapa e o Teatro do Contêiner.

Um dos destaques do evento é o espetáculo Ponto e Linha, criado exclusivamente para o festival. Há também o espetáculo Salto Alto, que mescla diferentes técnicas circenses para valorizar as mulheres. Já as Pretas Ditas apresenta o universo das mulheres pretas.

Além dos espetáculos presenciais, o público poderá prestigiar as atrações de forma online por meio do canal oficial do festival no YouTube. Serão exibidos documentários, espetáculos e obras que apresentam o atual momento do circo.

Na programação desta segunda-feira está prevista a exibição do documentário Transgeneridade e Circo. E a partir desta terça-feira (29) tem início um laboratório de criação circense.

Mais informações sobre o festival e a programação podem ser conferidas pela internet no site oficial do Festival Internacional do Circo. Os ingressos para os espetáculos presenciais são gratuitos.

