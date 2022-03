Rússia anuncia recuo de tropas e redução de ataques em Kiev em negociações de paz

O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, anunciou nesta terça-feira um cessar-fogo e o recuo das tropas russas, assim como a redução dos ataques nas cidades de Kiev e Chernihiv, no norte do país.

O anúncio foi feito depois da nova rodada de negociações ente a Rússia e a Ucrânia, realizada nesta manhã em Istambul, na Turquia, que contou com a participação do próprio presidente turco, Recep Erdogan.

O vice-ministro russo disse que mais detalhes da negociação serão revelados após a delegação retornar a Moscou, mas já é sabido que a Ucrânia propôs tornar-se um país neutro, o que significa que não poderia mais fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nem hospedar bases militares estrangeiras em seu território, motivo alegado por Putin para iniciar a invasão.

Mas, em troca, a Ucrânia pede fim das hostilidades, retirada das tropas russas do país e garantia de segurança externa.

LEIA TAMBÉM: Mulher ucraniana foi estuprada por soldados russos enquanto seu filho chorava no quarto ao lado

O acordo envolveria ainda um período de consulta de 15 anos sobre o status da Crimeia, anexada pelo governo de Putin. Já a região de Donbass, no leste do país, ocupadas por separatistas pró-Rússia, ainda é ponto de debate e falta de consenso, mas o presidente ucraniano sinalizou que aceita debater uma solução para o impasse.

De acordo com os negociadores, um documento comum será redigido ainda nesta terça-feira com as conclusões do encontro.

A reunião desta terça-feira começou com o presidente turco Erdogan pedindo a colaboração das duas partes para encerrar esse conflito. “As partes têm preocupações legítimas, é possível chegar a uma solução que seja aceitável para a comunidade internacional. A prorrogação do conflito não interessa a ninguém”, afirmou Erdogan.

Pode interessar ainda: