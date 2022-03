Pai de mulher que fez sexo com morador de rua pede sua prisão por difamação

O pai de Sandra Mara, a mulher que foi flagrada pelo marido fazendo sexo com um morador de rua na cidade de Planaltina, no Distrito Federal, foi à polícia pedir a prisão do homem por crime de difamação.

O morador de rua Givaldo Alves deu entrevista na última quinta-feira r contou como foi abordado pela mulher e detalhou o ato sexual que tiveram dentro do carro, antes do marido, o personal trainer Eduardo Alves, chegar. Alguns detalhes dessa entrevista, com relatos que deveriam ser editados por seu conteúdo sexual, vazaram para a Internet, constrangendo a família.

Em sua entrevista. Givaldo conta que estava deitado no local onde dorme, ao lado de uma escola, quando Sandra chegou e o convidou para namorar. Ele disse a mulher que era morador de rua e não tinha dinheiro para levá-la a um motel, mas ela disse que poderiam namorar no carro mesmo, de acordo com relato de Givaldo.

As imagens vazadas nas redes dão conta do resto da história, quando o marido flagra o ato e parte para cima de Givaldo, dando socos e chutes, principalmente na região do rosto. Ele teve que ser levado ao hospital devido às lesões na cabeça e nos olhos.

O marido, em entrevista, disse que a esposa não o traiu intencionalmente e que teria tido um “surto”, e acusou Givaldo de estupro.

O morador de rua negou qualquer abuso sexual e disse que o convite para “brincar” veio de Sandra e em nenhum momento ele forçou qualquer coisa.

TRANSTORNO PSICÓTICO

O laudo médico do Hospital Universitário de Brasília, divulgado nesta segunda-feira, diz que Sandra Mara Fernandes, de 33 anos, apresenta sinais de ‘transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica’

Segundo a advogada do casal, Auricelia Vieira, a moça estava em choque após dar entrada no hospital e recebeu tratamento específico para vítimas de violência sexual, sendo um deles profilaxia para pós-exposição ao HIV. Auricelia não disse se o caso poderá ser usado para reforçar a ideia de que o sem-teto se aproveitou se Sandra.