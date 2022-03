Kremlin rejeita fala de Biden sobre Putin não poder continuar no poder: “Não cabe a Biden decidir”

Joe Biden discursou neste sábado (26) no Castelo Real de Varsóvia a respeito de crise mundial atual, sendo a mais grave em seis décadas como um conflito entre autocracia, democracia, repressão e liberdade. Em seu discurso, o atual presidente dos Estados Unidos disse: “Pelo amor de Deus, esse homem [Vladimir Putin] não pode permanecer no poder.”

“Um ditador tentando reconstruir um império nunca derrubará um povo em busca de liberdade. A brutalidade nunca acabará com o mundo dos livres. A Ucrânia nunca será uma vitória da Rússia. O povo livre superará esse momento sombrio, e esse homem não pode continuar no poder”, disse Joe Biden.

A fala de Biden destoou quando interpretada ao estar relacionada com o desejo do político americano sobre a mudança do regime russo. Como consequência, a fala poderia até mesmo colaborar com a propaganda do governo de Putin à nação russa, apontando Biden como a pessoa que quer tirar Putin do poder.

A Casa Branca percebeu que a frase não soaria positiva, então o governo americano prontamente esclareceu que o presidente não pediu a mudança do regime russo.

Joe Biden e outras discursivas

Essa não seria a primeira vez em que o presidente norte-americano cometeu um deslize, tendo que ser corrigido por sua assessoria. Em reunião com soldados americanos na Alemanha, Biden havia dito: “Vocês verão isso quando estiveram lá”. A fala deu margem para interpretar que ele mandaria tropas para a Ucrânia. Em seguida, os assessores logo contornaram a situação.

Neste sábado, o porta-voz do complexo Kremlin rejeitou a fala de Joe Biden sobre Vladimir Putin não poder continuar no poder. Foi dito que são os russos que escolhem seu líder. Dmitry Peskov, o porta-voz diplomata fez a seguinte declaração à Reuters: “Não cabe a Biden decidir. O presidente da Rússia é eleito pelos russos.”