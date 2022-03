Estes homens são acusados envenenar o café do chefe com colírio

Envenenar bebida alheia não acontece somente em festas, ou até mesmo em filmes e novelas. Incidentes como este também podem ocorrer no ambiente de trabalho. Esse é o caso de Andrew Doty e Hunter Howard.

Em período de trabalho, dois agentes de segurança tentaram envenenar o chefe com colírio para os olhos na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Os dois homens foram presos na sexta-feira (18) logo após a tentativa de sabotagem. Informações são do portal Newsweek.

Andrew Doty, de 47 anos e Hunter Howard, de 30, foram presos pelo Gabinete do Xerife do Condado de Beaufort. Acusados de tentar envenenar chefe, a dupla foi autuada pela polícia por “adulteração maliciosa ilegal de produtos farmacêuticos humanos ou alimentos”.

Veja mais: Jovem paga amigo para atirar nele com o intuito de comover ex-namorada e reatar relacionamento

A dupla suspeita trabalhava na comunidade Sea Island de Hilton Head quando tudo aconteceu. De acordo com relato da polícia, outro funcionário conseguiu impedir o supervisor antes que ele ingerisse o café.

Os efeitos da ingestão de colírio

A médica toxicologista Kelly Johnson-Arbor falou sobre os riscos da ingestão de colírios em um relatório do Controle de Intoxicações. De acordo com o Newsweek, o relatório faz referência a uma cena do filme de comédia ‘Penetras Bom de Bico’, no qual o personagem de Owen Wilson adiciona colírio na bebida de outro personagem. Contudo, foi alertado que na realidade os efeitos são mais graves e podem até custar a vida.

Um ingrediente usado em colírios pode causar efeitos como: sonolência, pressão arterial baixa e frequência cardíaca perigosamente lenta.

“Colírios de venda livre e sprays descongestionantes são frequentemente usados para tratar congestão respiratória superior e olhos vermelhos e irritados. Quando consumidos por via oral, podem resultar em toxicidade grave e até morte”, concluiu o relatório.

De acordo com o relatório, o indivíduo não deve esperar que os sintomas ocorram ao ingerir substância. Sendo assim, deverá procurar os primeiros socorros imediatamente.

A prisão de Doty e Howard ocorreu devido ao atentado, mas os motivos pelos quais cometeram a tentativa de envenenamento não foram reveladas.