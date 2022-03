Djenane Machado: primeira Bebel de “A grande família” morre aos 70 anos

A morte de Djenane Machado, aos 70 anos, foi divulgada. A atriz faleceu na última quarta-feira (23) após três décadas reclusa e a causa do óbito é desconhecida.

De acordo com a Folha de Pernambuco, ela foi conhecida por interpretar a personagem Bebel na primeira versão da série “A grande família”, mas estava afastada dos palcos e das telas desde o início dos anos 1990.

Ela era filha do produtor e diretor de musicais Carlos Machado (1908-1992), que ficou conhecido no Rio como “O rei da noite” nos anos 1950 e 1960. A partir da morte do pai, em 1992, Djenane Machado se afastou da profissão para lutar contra o álcool e drogas.

Durante a carreira ela enfrentou problemas nas gravações, como inúmeros atrasos, e acabou sendo substituída por Maria Cristina Nunes na segunda temporada.

“Djenane era uma moça bem nascida, falava vários idiomas, poetisa, inteligente. Uma pena que tenha deixado a carreira”, escreveu Ney Latorraca, que atuou com a atriz em “Estúpido cupido”, de 1976.