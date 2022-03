Confira 80 vagas para desenvolvedores no modelo home office

O VAGAS.com listou cerca de 80 vagas de emprego para profissionais da área de desenvolvimento de sistemas em esquema home office.

Além dos conhecimentos comuns de bases de dados, sistemas e linguagens de programação, muitas companhias valorizam profissionais que saibam lidar com metodologias ágeis e com o trabalho em equipes multidisciplinares.

A BRQ Digital Solutions, por exemplo, busca 15 pessoas para o cargo de Desenvolvedor Salesforce de diversos níveis. O profissional vai lidar com sistemas Apex e Aura. A empresa procura candidatos que tenham vivência com metodologia ágil de projetos e em trabalho com equipes multidisciplinares.

Planos de saúde e odontológico, seguro de vida e auxílios de alimentação e refeição são alguns dos benefícios oferecidos.

Já o Grupo Super Nosso, do ramo de supermercados, oferece 10 posições na modalidade home office para o cargo de Desenvolvedor Outsystems. É preciso ter graduação na área de sistemas de informação, ciência da computação e similares, além de experiência como analista ou desenvolvedor de sistemas. O profissional vai trabalhar com desenvolvimento de sistemas na plataforma Outsystems, levantamento de requisitos e análise de dados.

Conhecimentos em Oracle, SQL e Bootstrap, entre outros, são considerados diferenciais pela empresa, que oferece assistência médica e odontológica, vale-alimentação e programa de remuneração variável como alguns dos benefícios.

A BareDevs tem 10 vagas remotas para o cargo de Desenvolvedor Java de nível sênior. O profissional será responsável por resolver problemas relacionados ao desenvolvimento com Java. A empresa valoriza profissionais com conhecimento em bases de dados SQL e NoSQL, infraestrutura de TI e gestão de metodologias ágeis, além de exigir inglês avançado.

A empresa fornece equipamento para o home office, horário flexível e remuneração competitiva.

Detalhes dessas e outras oportunidades home office para desenvolvedores podem ser conferida aqui, onde também é possível se inscrever. Boa sorte!

