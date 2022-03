Cabo da PM preso por importunação sexual no Ceará é libertado após pagar fiança

Supermercado no Ceará (Reprodução)

O cabo da Polícia Militar da Paraíba cujo nome não foi revelado e que estava preso por importunar sexualmente uma jovem de 19 anos na cidade de Mauriti, no interior do Ceará, ganhou o direito de liberdade provisória após o pagamento de fiança.

Ele foi preso em flagrante por ‘encostar’ nas partes íntimas de uma jovem que fazia comprar em um supermercado local com outra mulher. O ato foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e disponibilizado para a polícia.

Em sua defesa, disse que esbarrou na mulher sem intenção de importuná-la sexualmente. A Justiça determinou que ele terá que pagar fiança de 10 salários mínimos (R$ 12.120,00) e também deverá manter distância mínima de 250 metros da vítima, recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar bares e casas noturnas.

Assédio

O caso de importunação sexual aconteceu na última sexta-feira no final da tarde. As câmeras de segurança do local mostram a vítima e outra mulher observando uma das prateleiras quando o policial se aproxima por trás e ‘encosta’ na vítima, que toma um susto. O policial continua andando sem sequer olhar para trás e deixa o estabelecimento.

A mulher denunciou a ação e os agentes da polícia militar localizaram o suspeito na rua, em frente a uma agência bancária. Ele foi encaminhado para a delegacia regional de Brejo Santo e atuado com base na Lei de Importunação Sexual.

