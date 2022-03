Bolsonaro passa a noite em hospital de Brasília após “desconforto”

O presidente Jair Bolsonaro foi internado na noite desta segunda-feira devido a um desconforto, de acordo com informações do ministro das Comunicações, Fábio Faria.

O presidente participaria de um evento do partido da base de apoio ao governo, o Republicanos, mas em função do mal estar resolveu dirigir-se diretamente ao hospital para realizar exames.

Após passar a noite, Bolsonaro deixou o Hospital das Forças Armadas na manhã desta terça-feira e seguiu para o Palácio da Alvorada. Segundo a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente “está bem”.

De acordo com notícia veiculada pelo UOL, a realização de exames ocorreu por suspeito de nova obstrução intestinal, uma vez que o presidente começou a passar mal logo depois do almoço.

A obstrução intestinal, que já foi diagnosticada anteriormente, é consequência da facada que Bolsonaro recebeu em 2018, na campanha eleitoral, na região do abdômen.

O presidente teve o mesmo sintoma (obstrução intestinal) em janeiro deste ano, enquanto passava férias em Santa Catarina, e teve que ser levado às pressas para São Paulo para tratamento. Na época, seu médico disse que o responsável pela obstrução foi um camarão mastigado incorretamente.

Em julho do ano passado ele também precisou de assistência médica depois de um quadro de soluço persistente, também causado por obstrução intestinal, e ficou internado quatro dias no hospital Vila Nova Star, e chegou a ser cogitada a possibilidade de uma nova cirurgia, descartada porque o intestino do paciente voltou a funcionar corretamente.