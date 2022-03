Youtuber e vereador do Rio de Janeiro é acusado de assédio sexual e moral

O youtuber, ex-policial e vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (sem partido) está sendo acusado por assessores e ex-assessores de assédio sexual e moral. As denúncias foram divulgadas no último domingo pelo “Fantástico”, da Globo.

A reportagem trouxe depoimentos de cinco pessoas que teriam sido vítimas do vereador.

O assessor parlamentar Mateus Souza é um deles. Ele contou que Monteiro o obrigava a “fazer carinhos”, e que ele pedia para parar, mas não era ouvido.

LEIA TAMBÉM:

Heitor Monteiro, outro assessor parlamentar, também revelou que o vereador chegou a pedir carinho em suas partes íntimas.

Já Luiza Batista, ex-assistente de produção de Monteiro, contou que, certa vez, ele pediu para fazer massagem no seu pé . “Eu tentava tirar o pé e ele segurava. Aí foi começando a passar a mão nas minhas pernas. Começou a me agarrar, me morder, me lamber.”

As denúncias de Luiza vão além: “Ele me abraçava assim por trás. Beijava o meu rosto, saía de pênis ereto e ia mostrar para o segurança”.

A vítima precisou procurar um psiquiatra, pois chegou ao ponto de quere tirar a própria vida por, de alguma forma, achar que era culpada pelo o que estava passando.

Uma outra mulher, que não quis se identificar, contou que manteve relações sexuais consensuais com Monteiro, mas que elas acabaram se tornando estupro.

Como se não bastasse, Monteiro também é acusado de manipular vídeos e explorar menores de idade. Em um deles, ele aparece supostamente encurralado em um tiroteio.

O Conselho de Ética da Câmara afirmou, em nota, que tomou conhecimento dos fatos pela reportagem e que aguarda acesso ao material para agir.

Monteiro, por sua vez, negou todas as acusações de assédio ao “Fantástico”.

Quem é Gabriel Monteiro

O ex-PM Gabriel Monteiro tem 27 anos e foi o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro em 2020.

Nas redes sociais, o vereador, que conta com 23 milhões de seguidores, posta vídeos com denúncias e vistorias.

Quando foi eleito, deixou a PM porque não tinha tempo de carreira suficiente para uma licença.