História do ‘Mendigo Pegador’ vira hit de pagode e viraliza nas redes

A história do morador de rua que foi flagrado pelo marido fazendo sexo com sua esposa, em Planaltina, no Distrito Federal, virou tema para pagode e já está bombando nas redes.

A música ‘Samba do Mendigo’ foi composto por Edmar Max Silva, também conhecido como ‘Boca Nervosa’ e a música já viralizou.

O compositor paulista esclareceu que escreveu a letra rapidamente, gravou e já soltou na Intefnet e em poucas horas a música já tinha chegado nos Estados Unidos e Canadá.

O refrão, compartilhado no TikTok, virou meme. “Mendigo pegador, mendigo pegador pegou a mulher do sarado, deu aquele trato e ela gostou”

Para entender o caso

O morador de rua Givaldo Alves, 48 anos, deu entrada em um hospital em Planaltina, no Distrito Federal, muito ferido após ter sido flagrado pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, enquanto fazia sexo com a esposa dele dentro de um carro, na rua.

Givaldo contou à polícia que a mulher, Sandra, encostou o carro no local onde ele dorme e o convidou para “brincar’. Ele disse à mulher que era morador de rua, que não tinha dinheiro para pagar um motel, mas ela disse que poderiam fazer dentro do carro mesmo.

Um vídeo que circulou nas redes mostra o momento em que o personal flagra os dois e parte para cima de Givaldo, dando socos e pontapés na região da cabeça.

Eduardo disse à polícia que o morador de rua tinha praticado agressão sexual contra sua mulher, por isso perdeu a cabeça e partiu para a agressão; ele negou, disse que foi consensual.

Um pastor chamado pelo marido no dia do acontecimento disse que a própria Sandra confirmou que o ato foi consensual e que ela tinha recebido uma ‘missão divina” e que havia recebido uma mensagem de Deus.