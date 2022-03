Golpista do Tinder: gaúcho é suspeito de usar aplicativos de namoro para dar golpes em mulheres

Reprodução da série 'O Golpista do Tinder', da Netflix Foto: Reprodução Netflix

Pelo menos duas mulheres já entraram com queixa na polícia contra o gaúcho Guilherme Salister, de 27 anos, que está sendo acusado de usar as redes sociais para conhecer mulheres e depois enganá-las para tirar dinheiro delas, segundo notícia do site GZH.

Nos dois casos em que foi indiciado, o gaúcho, que já está sendo comparado ao ‘golpista do tinder’, teria conseguido R$ 70 mil de uma mulher de 29 anos e outros R$ 85mil de donos de um estabelecimento comercial. Ambos os casos aconteceram na região serra gaúcha.

Entre os personagens usados para conquistar as mulheres, Guilherme já teria use passado por nutricionista, engenheiro, cardiologista, bombeiro e reservista da marinha, e geralmente se aproximava das vítimas pelo Tinder, Inner Circle e também pelo Instagram.

Em um dos golpes, uma vítima que o conheceu pelo Instagram foi convencida por ele de que teria que se submeter a uma cirurgia de emergência devido a traumas e lesões que sofreu no tempo em que serviu na marinha e que haviam criado coágulos em seu cérebro.

Segundo ele, a Marinha pagaria 40% da cirurgia e ele pagaria o restante dos R$ 90 mil necessários, mas como tinha processado a Marinha, teria pagar toda a cirurgia para depois pedir reembolso, mas que não tinha dinheiro. Documentos foram forjados e cúmplices acionados para dar veracidade ao golpe.

A moça resolveu ajudá-lo e passou a pagar todos os procedimentos e medicações, custos semanais que acabaram com sua reserva financeira e a obrigaram a pedir empréstimos para continuar bancando a suposta cirurgia. No final, quando o dinheiro acabou, ele arrumou uma desculpa para acabar com o relacionamento e fugir. A vítima perdeu um total de R$ 70 mil.

A defesa do suposto golpista disse que os fatos são descabidos e sem comprovação.