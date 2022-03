Família repudia detalhes sexuais vazados de entrevista de morador de rua de Planaltina

Um trecho da entrevistas do morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos,no qual ele revela detalhes da relação sexual que manteve com uma mulher casada em Planaltina vazou e gerou repercussão nas redes sociais, levando os familiares do casal a entrar com uma queixa na polícia por ataque “à reputação e a honra” da vítima.

Os advogados da família justificaram na polícia que as falas do morador de rua são “desrespeitosas e ofensivas” e que a vítima, Sandra Fernandes, continua internada em um hospital psiquiátrico da rede pública recebendo tratamento.

“Dada a situação de incapacidade atestada por profissionais de saúde, e observados os impactos dessas informações disseminadas de forma irresponsável nos meios de comunicação, faz-se necessário ressaltar a responsabilidade do Estado e da sociedade na proteção dessa mulher, motivo pelo qual solicitamos que os usuários das mídias sociais parem de compartilhar vídeos que expõem de forma ultrajante não apenas essa vítima, mas todas as mulheres, que passam a ser retratadas como um objeto sexualizado e sem valor”, disse o advogado.

PARA ENTENDER O CASO

Givaldo foi flagrado pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, fazendo sexo com a mulher dele dentro de um carro estacionado na rua, na cidade de Planaltina, no Distrito Federal.

Eduardo atacou o morador de rua e o espancou com socos e chutes e ele teve que ser levado ao hospital. Para a polícia, o personal disse que a esposa estava sendo agredida sexualmente, mas Givaldo disse que foi consensual, que Sandra havia parado o carro e o convidado para “brincar”.

A própria Sandra teria dito a um pastor amigo do casal que ela não tinha sido estuprada e estava cumprindo uma missão divina.

O caso tomou conta das redes sociais e Givaldo se tornou uma personalidade, dando entrevistas, sendo inspiração para sambas e até mesmo desfilando com carros importados pelas ruas do Distrito Federal.