Empresas do ramo de tecnologia anunciam mais de 1.000 vagas de emprego; confira

Empresas do ramo de tecnologia estão com mais de 1.000 vagas de emprego abertas para áreas como tech, marketing, logística, entre outras.

Há oportunidades para vários níveis e que abrangem diferentes regiões do País.

Confira abaixo as vagas abertas e como fazer para se inscrever em cada uma delas:

Shopper

A Shopper, supermercado 100% online, está com diversas vagas abertas para trabalho presencial e remoto. As oportunidades são para os cargos de Analista de Contratos; Analista de FP&A; Analista de Gestão de Estoque; Analista de Logística; Analista de Marketing; Analista Departamento Pessoal; Analista de Processos Jr; Analista de Relacionamento com o Cliente; Analista de Treinamento e Desenvolvimento; Analista Financeiro; Aprendiz; Assistente Financeiro; Auxiliar Administrativo; Comprador; Coordenador de Facilities; Coordenador de Operações(Logística); Desenvolvedor Web Full-Stack (Junior, Pleno e Senior); Especialista de Controladoria; Líder Logístico; Operador Jr; QA Analyst; Tech Recruiter; Vendas B2B; e estagiário para diversas áreas. Para se candidatar a uma das vagas, basta acessar o link.

N26

A fincare N26 Brasil preencherá cerca de 300 vagas ao longo de 2022 para montar a equipe responsável por inaugurar a primeira empresa do ramo no País. Mais de 50% dos cargos serão destinados aos profissionais de tecnologia e produto, além de oportunidades para os times de operação, atendimento ao cliente, people, compliance, marketing, dentre outros. Ainda há vagas afirmativas para mulheres em alguns cargos. Atualmente, a equipe já conta com mais de 90 profissionais. Com a expansão projetada para o ano, almeja o crescimento do time em 400%. Quem quiser se candidatar a uma dessas vagas tem que acessar o LinkedIn da N26 Brasil no link.

Stake

A Stake, plataforma que conecta pessoas de diferentes países ao mercado de ações americano, está com cinco vagas abertas para sua sede no Brasil, em São Paulo. As oportunidades são para cargos como Analista Administrativo e Financeiro, Analista de Operações, Brand Designer e Engenheiro de Software (Back End e Front End,. Para se candidatar, basta acessar o link.

Allê Invest

A Allê Invest, plataforma digital que utiliza inteligência artificial para auxiliar e otimizar a gestão de carteiras de investimentos, está com mais de 20 vagas abertas para as áreas de tecnologia, marketing e suporte ao cliente. Acesse o link para mais informações.

Provu

A Provu (ex-Lendico), fintech especializada em crédito pessoal e meios de pagamento digitais, está com diversas vagas abertas para: Design System e OPS, Design de Produto Sênior, Analista de Suporte Técnico, Desenvolvedor back-end Sênior, Especialista em Processos, Analista de Mídia Pleno, Assistente de Design Gráfico, Web Design Pleno, Analista de Prevenção a Fraudes Júnior, Analista de Experiência do Cliente, além de vagas no setor jurídico e banco de talentos para PCD. Os interessados podem se candidatar pelo site.

N5

A N5, empresa de software para Fintechs, Bancos e Seguradoras, cresce em ritmo acelerado e está com mais de 100 vagas abertas para profissionais de qualquer lugar do mundo trabalharem em modelo remoto. A N5 busca agregar novos colaboradores em posições-chave como Front End Developer, Back End, Full Stack, Cientista de Dados, Big Data, Architect e Sysadmin, entre outros. Os interessados devem se candidatar pelo link.

Tembici

A Tembici, empresa de tecnologia para micromobilidade, conta com mais de 60 vagas em diversos cargos para as áreas de Performance, Pessoas, Operação, Growth, Tecnologia e outras. Os interessados em fazer parte da equipe podem se inscrever no site.

Travelex Confidence

O Travelex, especialista em câmbio, está com 39 vagas abertas para os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Amazonas. Dessas, três são exclusivas para PCD. As oportunidades são para as áreas de tecnologia e programação, vendas e projetos. A companhia está presente em todas as regiões do Brasil e, atualmente, conta com mais de 790 funcionários. Para saber mais sobre as vagas ofertadas e se inscrever, acesse o link.

Liber Capital

A Liber Capital, fintech brasileira de antecipação de recebíveis, está com seis vagas disponíveis para atuar em sistema remoto. Há posições abertas para Analista de Cadastro Pleno, Analista de Suporte Júnior, Coordenador(a) de Suporte, Desenvolvedor(a) Ruby on Rails, Desing Lead e Product Manager. Para ter acesso a todas as vagas e se candidatar é só acessar o site.

Foxbit

A Foxbit, exchanges de criptomoedas, tem vagas abertas para Backend Engineer - Senior, Security Analyst - Pleno, Site Reliability Engineering - Senior e Coordenador(a) de RH Sênior. Os interessados podem acessar o site para se candidatar a uma das vagas.

Livance

A Livance é uma solução para os profissionais de saúde que oferece infraestrutura e espaços compartilhados no modelo cowork para quem quer ter um consultório próprio, sem custos fixos de manutenção. Com quatro anos de existência, a empresa que está com doze unidades em operação, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem 13 vagas em diversas áreas. São posições para o setor de produtos, tecnologia, unidades e marketing. Para se candidatar acesse o link.

BenCorp

A BenCorp, healthtech de gestão integrada de soluções em benefícios, saúde ocupacional e segurança do trabalho, que assiste mais de 500 mil vidas, está com vagas abertas na área de tecnologia, inovação e saúde. São quatro vagas para Desenvolvedor de Software (DEVs), uma para analista de Suporte SOC - Security Operations Center, uma para Consultor Comercial, Técnico de Enfermagem e Médico. Os interessados podem se candidatar por meio do e-mail selecao@bencorp.com.br.

Pravaler

O Pravaler, plataforma de soluções para o ecossistema de educação, está com 35 vagas abertas, com trabalho remoto e híbrido. Os cargos são para diferentes áreas como Engenharia de Software, M&A, CRM, Compliance e Comercial. Além disso, a fintech está com duas oportunidades exclusivas para mulheres na área de Produtos, sendo uma para Product Designer (UX/UI) e outra para Product Manager. Para se candidatar a essas e outras vagas, basta acessar o link.

Rispar

A Rispar, primeira fintech brasileira a oferecer crédito em reais tendo bitcoin como garantia, está com quatro posições abertas para novos colaboradores. São elas: Auxiliar Administrativo, Desenvolvedor Front End, Desenvolvedor Mobile (Flutter), e Analista de Compliance. Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail: vagas@rispar.com.br.

SMU Investimentos

A SMU Investimentos, plataformas de crowdfunding de investimentos em startups do Brasil, está com vagas em aberto para: Especialista em Social Media e Assistente de Marketing. Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail: vagas@smu.com.vc

Portal de Compras Públicas

A govtech Portal de Compras Públicas está com mais de 10 oportunidades de emprego para trabalho presencial em Brasília e algumas possibilidades para trabalho remoto. As vagas abertas são para Estagiários, Analistas de Atendimento, Consultor Inside Sales, Atendentes, Analistas de Requisitos e Desenvolvedores. Para os interessados em fazer parte da equipe da govtech, basta se candidatar no link.

QueroQuitar

A QueroQuitar, fintech especializada em negociações de dívidas, está com oportunidades nas áreas: Redator para SEO, Analista de Marketing de Performance e Customer Experience. Para participar do processo seletivo, basta enviar o currículo para: jobs@queroquitar.com.br.

Appmax

A Appmax, startup gaúcha que oferece um conjunto de soluções feitas para maximizar os resultados de negócios digitais, está em busca de novos talentos. Neste momento, a startup está destacando algumas oportunidades destinadas para as áreas de marketing, tecnologia e finanças. Com formato de trabalho home office, a startup está buscando colaboradores para as vagas de Coordenador(a) Contábil, Desenvolvedor(a) Full Stack Sênior, DataOps Engineer Sênior, Especialista de Marketing de Performance e Coordenador(a) Modelagem - Analytics. Os interessados podem se inscrever neste link.

Yes We Grow

A Yes We Grow, greentech que tem como proposta oferecer conexão entre pessoas e a natureza, está com uma vaga aberta para o cargo de Assistente de Desenvolvimento de Produtos para atuar no formato híbrido. Como diferencial, o candidato precisa ter experiência de cinco anos, formação em Engenharia de Produção, Design de Produtos ou correlatos. Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: rh@yeswegrow.com.br.

Transfero

A Transfero, empresa internacional de soluções financeiras baseadas em tecnologia Blockchain com sede no Crypto Valley, Suíça, e presença no Brasil e mais seis países, está com uma série de vagas abertas para atuar no mercado de criptoativos. Entre os cargos a serem preenchidos, para atuar no escritório da empresa no Rio de Janeiro, estão: Analista Sênior de Processos e Controles Internos, Head of Distribution, Backoffice Operations Analyst e Senior Software Engineer / Developer. A empresa também abriu duas vagas para o seu escritório da Suíça. São elas: Customer Service Assistant e Administrative Assistant. Os interessados podem se candidatar no Linkedin do grupo ou na área de carreira do site.

Octadesk

A Octadesk, plataforma de comércio conversacional, está com diversas vagas abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de Customer Success, Design, Engenharia, Marketing, Produto e Sales. As vagas são para os cargos de Customer Success Analyst, Designer de Produtos, Engenheiro de Software, Engenheiro de Marketing de Produto Jr., Product Manager e Account Executive Se interessou por alguma vaga? Basta se inscrever pelo site da Octadesk na plataforma Kenoby.

Kovi

A Kovi, especialista em aluguel de carros, está com mais de 23 vagas para diversas áreas para atuar em sistema remoto e presencial em São Paulo (SP) e em Porto Alegre (RS). Há posições abertas para Customer Experience, Jurídico. Manutenção, Marketing, Operações, Pátio, Qualidade e Recursos Humanos. Os interessados podem conhecer um pouco mais sobre a empresa, suas vagas e se candidatar por meio do link.

Stuo

A Stuo, super app corporativo, está anunciando a abertura de 180 vagas nas áreas de Tecnologia, Comercial, Financeiro, Atendimento, People e Marketing. A nova empresa está abrindo posições para atuar em todo Brasil sob o modelo totalmente remoto para as áreas de tecnologia e de forma híbrida para as áreas administrativas, que ficarão concentradas em São Paulo (SP). As vagas estão sendo abertas de acordo com as demandas da Stuo, 60% delas para início em até 90 dias, e os outros 40% até outubro de 2022. Do total, 30% das posições serão exclusivas para os seus programas de diversidade e inclusão. Os profissionais que se identificarem com a marca podem se candidatar por meio da página de carreiras.

Zapay

A Zapay, startup especializada no pagamento e parcelamento de débitos de trânsito junto aos órgãos competentes, está com vagas abertas para as áreas de tecnologia, financeiro, e análise de riscos. Os interessados podem acessar o site para se candidatar a uma das vagas.

BHub

A BHub, primeira startup de Gestão por Assinatura da América Latina, está à procura de profissionais que se identifiquem com sua cultura para reforçar times de diversas áreas. São 15 novas vagas abertas neste mês de março, a maioria delas afirmativas para mulheres, pessoas trans e pessoas negras. Além disso, outras quatro vagas serão abertas nas próximas semanas. Todas as vagas oferecidas contemplam o modelo home office e/ou híbrido. Além de auxílio home office, a startup oferece vale alimentação/refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale transporte, auxílio creche, day off no mês de aniversário e semana off (final de ano). Confira todas as vagas aqui.

Tribal

A fintech norte-americana Tribal conta com 13 oportunidades para profissionais que queiram fazer parte da equipe no Brasil. Entre as posições disponíveis, estão Sales Manager, Talent Sourcer, Product Manager e QA Analyst. Confira estas e outras vagas pelo site.

MadeiraMadeira

O unicórnio MadeiraMadeira, loja de móveis da internet, está com mais de 200 vagas abertas para atuar especialmente na área de logística. As oportunidades, voltadas para três empresas do grupo: MadeiraMadeira, Bulky Log (a transportadora do grupo) e a iTrack Brasil (startup de logística) variam entre formato presencial, híbrido ou remoto. A maior parte das vagas é direcionada para cargos de conferente, auxiliar de logística e manutenção e analista de qualidade de transporte, além de oportunidades para todos os níveis até coordenação em estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O unicórnio também conta com vagas direcionadas para o setor de tecnologia, como Pessoa desenvolvedora Back End Pleno e Sênior, Pessoa Engenheira de dados, Product Designer Senior, Product Owner Seller, entre outros. Os interessados podem conferir todas as vagas e se candidatar na área de carreiras da empresa por meio do link.

Fisher

A Fisher, empresa de Venture Building, está com duas vagas abertas. As vagas são para Analista de Venture Building e People Lead. Os interessados podem se candidatar através do link.

Logcomex

A Logcomex, startup que oferece automação e Big Data para o segmento, está com 50 vagas disponíveis para atuar em sistema remoto e presencial. Há posições abertas para Comercial, Customer Succes, Engenharia, Financeiro, Marketing, Departamento Pessoal e Produto, entre outras. Para ter acesso a todas as vagas e se candidatar no processo seletivo é só acessar o site.