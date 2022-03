Bilionário russo e negociadores ucranianos tiveram sintomas de envenenamento

Um dos bilionários russos mais conhecidos em todo o mundo, Roman Abramovich, e dois negociadores de paz ucranianos apresentaram sintomas de possível envenenamento após reunião em Kiev no início deste mês, de acordo com notícia veiculada no The Wall Street Journal (WSJ).

De acordo com o jornal, após a reunião na capital da Ucrânia, o bilionário russo e os negociadores ucranianos passaram a apresentar sintomas como olhos vermelhos, lacrimejamento constante e doloroso e descamação da pele do rosto e das mãos, disseram fontes do jornal. Abramovich teria perdido a visão por várias horas e teria sido atendido pelo serviço médico da Turquia.

Dois outros jornais, o site investigativo Belling Cat, da Holanda, e o jornal britânico The Guardian obtiveram as mesmas informações em fontes confiáveis.

De acordo com o WSJ, Abramovich e os dois negociadores foram medicados e seu estado de saúde teria melhorado muito, não correndo risco de morte

Apesar das informações colhidas pelo jornal, autoridades dos Estados Unidos disseram que a agência de inteligência do país acredita que os sintomas tenham sido provocados por fatores externos, e não por envenenamento.

O jornal, entretanto, afirma que o ‘ataque’ pode ter ligação com uma tentativa de representantes da linha-dura de Moscou de sabotar as negociações de paz na Ucrânia.

TENTATIVA DE ISOLAR PUTIN

A participação do bilionário russo nas tentativas de um acordo de paz faz parte da estratégia do Ocidente de isolar o presidente Vladimir Putin

Abramovich é dono do clube inglês Chelsea e nega ter laços próximos com o presidente da Rússia.

