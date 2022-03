Sem ganhadores, Mega-Sena vai pagar R$ 110 milhões na quarta-feira

O sorteio da Mega-Sena deste sábado acabou sem ganhadores e com isso o prêmio principal voltou a acumular.

As dezenas sorteadas para a Mega-Sena foram:

02, 03, 13, 20, 53, 54

Embora nenhum apostador tenha levado a Mega de sábado, 156 apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 42.402. O número de acertadores da quadra também foi bem grande, 10.583, e cada um deles ganhou R$ 892.

A Mega volta a ser sorteada na próxima quarta-feira. O apostador que tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas que serão sorteadas vai levar para casa R$ 110 milhões.

Quem quiser tentar a sorte tem até as 17h de quarta-feira para efetuar suas apostas. A aposta simples da Mega-Sena, em volante preenchido com seis números, custa R$ 4,50.

Um apostador de Goiás levou a Lotofácil de sábado

Apenas uma aposta feita na cidade de Paraúna, em Goiás, ganhou o prêmio deste sábado da Lotofácil, de R$ 976.123,59.

Trezentos e sessenta e nove apostadores acertaram 14 números e cada um deles levou R$ 792,37. O sorteio pagou ainda R$ 25 para 11.198 apostadores que acertaram apenas 13 números.

Os números sorteados para a Lotofácil deste sábado foram:

02, 03, 05, 06, 07

09, 10, 13, 14, 15

17, 18, 20, 21, 25

A Lotofácil retoma o sorteio diário nesta segunda-feira, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita diretamente nas casas lotéricas, pelo aplicativo das Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa.

Quina acumulou

Nenhum ganhador acertou as cinco dezenas sorteadas para a Quina neste sábado, e com isso o sorteio será retomado na segunda-feira com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Os números sorteados para a Quina foram:

02, 37, 58, 74, 80